Das Einzelhandelsvolumen im Euroraum und in der EU ist im August gegenüber Juli um 0,1 Prozent gestiegen, meldet Eurostat. Nach dem Juli-Minus von 0,6 Prozent im Euroraum reicht das kaum zum Durchatmen. Non-Food legt um 0,5 Prozent zu, Kraftstoff verliert 1,9 Prozent. Deutschland landet mit plus 1,3 Prozent auf Platz drei der Monatswertung, liegt im Jahresvergleich aber immer noch 0,4 Prozent im Minus.

Einzelhandel erholt sich im August nur leicht

Das Einzelhandelsvolumen im Euroraum und in der EU ist im August 2026 gegenüber Juli saisonbereinigt jeweils um 0,1 Prozent gestiegen, wie Eurostat meldet. Nach dem Rückgang im Juli fällt die Erholung damit verhalten aus: Im Euroraum war das Handelsvolumen zuvor um 0,6 Prozent gesunken, in der EU um 0,5 Prozent. Im Jahresvergleich zeigt sich ein etwas stabileres Bild. Gegenüber August 2025 legte der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex im Euroraum um 0,8 Prozent zu, in der EU um 1,2 Prozent.

Die Daten deuten auf eine fragile Konsumlage hin. Besonders deutlich wird das im Branchenvergleich: Im Euroraum stieg das Volumen bei Lebensmitteln, Getränken und Tabak im Monatsvergleich um 0,1 Prozent. Non-Food-Produkte ohne Kraftstoffe legten um 0,5 Prozent zu. Der Kraftstoffabsatz in spezialisierten Geschäften sank dagegen um 1,9 Prozent. In der EU fiel das Muster ähnlich aus: Lebensmittel, Getränke und Tabak wuchsen um 0,3 Prozent, Non-Food-Produkte ebenfalls um 0,5 Prozent, während Kraftstoff um 1,3 Prozent zurückging.

Deutschland stark im Monat, schwach im Jahresvergleich

Unter den Mitgliedstaaten mit verfügbaren Daten erzielte Rumänien im August den stärksten Monatszuwachs beim gesamten Einzelhandelsvolumen. Das Plus lag bei 2,3 Prozent. Danach folgten Schweden mit 1,4 Prozent und Deutschland mit plus 1,3 Prozent. Damit gehört Deutschland kurzfristig zu den auffälligeren Gewinnern des Monats, nachdem der Juli in der nationalen Reihe mit einem Rückgang von 3,2 Prozent deutlich schwächer ausgefallen war.