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Second-Hand rückt vom Gelegenheitskauf ins Haushaltsbudget, zeigt eine Studie von Ebay. Für 70 Prozent der mehr als 10.500 weltweit befragten Verbraucher sei Gebrauchtkauf wichtig, um mit dem Geld auszukommen. Der Anteil derer, die mindestens monatlich gebraucht kaufen, sei binnen eines Jahres von 35 auf 47 Prozent geklettert. Und der Trend habe Nachwuchs: Bei den 18- bis 29-Jährigen plane mehr als jeder Zweite, in den kommenden 12 Monaten mehr gebraucht zu kaufen, im Schnitt aller Befragten gut jeder Dritte.

Second-Hand-Käufe werden weltweit stärker Teil des Alltags. Das zeigt der 2026 Recommerce Report von Ebay, der auf Online-Befragungen von 10.522 Verbrauchern und 1.707 Ebay-Verkäufern in mehreren Märkten basiert. Im Mittelpunkt steht ein klarer Befund: Gebrauchtkauf rückt vom gelegentlichen Schnäppchen in die Finanzplanung vieler Haushalte. 70 Prozent der Befragten halten Second-Hand-Shopping für wichtig, um ihr Haushaltsbudget zu steuern. Gebrauchtkauf wird regelmäßiger Die Entwicklung zeigt sich besonders deutlich in der Kaufhäufigkeit. 47 Prozent der weltweit befragten Verbraucher kaufen inzwischen mindestens monatlich gebrauchte Waren. Im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 35 Prozent. Zugleich geben 76 Prozent an, im vergangenen Jahr Second-Hand-Produkte gekauft zu haben. Für die kommenden zwölf Monate planen 89 Prozent, gleich viel oder mehr für gebrauchte Waren auszugeben. Jüngere Verbraucher treiben den Wandel besonders stark. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen erwartet mehr als jeder Zweite, künftig mehr gebraucht zu kaufen. Konkret liegt der Anteil bei 53 Prozent, verglichen mit 36 Prozent im Durchschnitt aller Befragten. Damit verankert sich Recommerce laut Report zunehmend in alltäglichen Kaufentscheidungen.

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Budgetdruck und wirtschaftliche Chancen In den USA fällt die Bedeutung des Gebrauchtkaufs für die Haushaltsfinanzen laut Ebay erstmals höher aus als im globalen Vergleich. 36 Prozent der dort befragten Verbraucher bezeichnen Second-Hand als „sehr wichtig“ für ihr Budget. Weltweit liegt dieser Wert bei 28 Prozent. Der Befund passt zu einem Marktumfeld, in dem Verbraucher stärker auf Preis, Auswahl und Verlässlichkeit achten. Auch für Verkäufer beschreibt der Report eine wachsende ökonomische Rolle. 45 Prozent der befragten US-Ebay-Verkäufer nennen Wiederverkauf als zusätzliche Einkommensquelle. Für 25 Prozent hat der Verkaufserlös das Haushaltseinkommen wesentlich unterstützt. Ebay verweist zudem darauf, dass rund 70 Prozent der Verkäufe auf der Plattform von kleinen Unternehmen stammen. Mehr Ware aus Haushalten, mehr soziale Elemente Für das weitere Wachstum sieht die Studie zusätzliche Reserven im privaten Bestand. 85 Prozent der befragten Ebay-Verkäufer beziehen Second-Hand-Inventar aus eigenen Besitztümern. Damit verweist der Report auf ein großes Potenzial, ungenutzte Artikel aus Wohnungen und Schränken wieder in Umlauf zu bringen. Daneben bleibt Nachhaltigkeit ein relevanter Treiber. 83 Prozent der befragten Verbraucher stimmen zu, dass Recommerce reale Umweltvorteile bietet. Zugleich wird der Markt sozialer: 54 Prozent halten Community und gemeinsame Erlebnisse, etwa Live-Shopping, für wichtig beim Gebrauchtkauf. Damit nähert sich Second-Hand auch dem Social Commerce an, ohne seinen Kern aus Preisvorteil, Auswahl und Wiederverwertung zu verlieren. Der Report wurde gemeinsam mit Bounce Insights erstellt. Die Verbraucherbefragung lief vom 9. bis 27. Juli 2026 in den USA, Großbritannien, Deutschland, Polen, Frankreich, Italien, Spanien, Australien, Österreich und Japan. Die Verkäuferbefragung wurde zwischen dem 15. Juli und dem 10. August 2026 durchgeführt.

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