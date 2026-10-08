Das Oberlandesgericht München hat der Otto-Tochter Limango untersagt, die Registrierung eines Kundenkontos an die Einwilligung in einen Newsletter zu koppeln. Damit setzte sich der Verbraucherzentrale Bundesverband in zweiter Instanz gegen den Onlineshop durch, wie Golem.de berichtet. Im Kern geht es um die Frage, ob eine Einwilligung nach der DSGVO noch freiwillig ist, wenn Kundinnen und Kunden ohne sie keinen Zugang zu den Angeboten erhalten.

Gericht sieht fehlende Wahlfreiheit

Auf der Limango-Webseite konnten Interessenten ein Kundenkonto nur anlegen, wenn sie zugleich dem Versand eines Newsletters zustimmten. Diese Verknüpfung tauchte nach Angaben der Verbraucherschützer auch in der Registrierungs-E-Mail auf. Dort sollten Nutzer ihre Anmeldung bei Limango und ihre Einwilligung in den Newsletter-Erhalt per Klick bestätigen. Das Gericht wertete diese Praxis als rechtswidrig, weil sie die freie Entscheidung der Kunden ungebührlich beeinträchtige.

Nach der Datenschutzgrundverordnung ist eine wirksame Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten nur möglich, wenn sie freiwillig erfolgt. Genau daran fehlte es aus Sicht des Oberlandesgerichts. Wer die Angebote des Onlineshops nutzen wollte, hatte demnach keine Möglichkeit, den Newsletter abzulehnen und dennoch ein Kundenkonto zu eröffnen. Für den Datenschutz im Onlinehandel ist das Urteil damit ein klares Signal: Der Zugang zu einem Shop darf nicht pauschal von zusätzlicher Kommunikation abhängig gemacht werden.