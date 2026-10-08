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Zalando lässt laut Pressemitteilung Retouren in Greven und im polnischen Świebodzin künftig von Robotern sortieren. Der Logistiker betreibe die zweiarmigen Systeme, die Sereacts Software „Cortex“ steuere. Sie greife und sortiere auch zerknautschte, schlecht verpackte Rücksendungen, ohne jeden Artikel vorher einzeln lernen zu müssen. Das Personal könne sich dadurch auf Überwachung, Sonderfälle und Qualitätskontrolle verlegen. Die beiden Standorte seien erst der Anfang: Zalando sei im Juli bei Sereact eingestiegen, gemeinsam wolle man die Retourenroboter europaweit ausrollen.

Zalando testet die Automatisierung seiner Retourenprozesse im laufenden Betrieb: An den Standorten Greven in Deutschland und Świebodzin in Polen sortieren künftig zweiarmige Robotersysteme Rücksendungen für den Modehändler. Betrieben werden sie von CEVA Logistics, gesteuert von Sereacts Softwareplattform Cortex. Die Angaben stammen aus einer bezahlten Pressemitteilung der beteiligten Unternehmen. Roboter für schwer planbare Retouren Retouren in der Fashion-Logistik gelten als besonders anspruchsvoll, weil Artikel häufig zerknittert, schlecht verpackt oder in uneinheitlichem Zustand zurückkommen. Genau hier setzt Sereacts Physical-AI-Plattform Cortex an: Die Systeme sollen Ware ohne artikelgenaues Training erkennen, greifen und sortieren. Feste SKU-Profile oder vorab definierte Artikelsätze sind laut Mitteilung nicht erforderlich. Damit adressiert die Kooperation einen Bereich, in dem klassische Automatisierung schnell an Grenzen stößt. Während standardisierte Förder- und Sortiertechnik vor allem mit planbaren Abläufen arbeitet, müssen Retourenstationen auf stark wechselnde Zustände reagieren. Die eingesetzten Roboter sollen auch zuvor unbekannte Objekte dynamisch verarbeiten und damit wiederkehrende Handgriffe übernehmen, die bislang viel manuelle Arbeit erfordern.

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Rollenwechsel im Lager Die Technologie ist ausdrücklich für den Einsatz neben menschlichen Teams vorgesehen. Die Roboter übernehmen repetitive Handhabungsschritte und sollen dadurch körperliche Belastung reduzieren. Beschäftigte können sich stärker auf Überwachung, Sonderfälle und Qualitätskontrolle konzentrieren. Laut Mitteilung verlagert sich die Arbeit damit hin zu Aufgaben, bei denen Erfahrung, Prüfung und menschliches Urteilsvermögen gefragt sind. Für Zalando ist der Start in Greven und Świebodzin der erste operative Meilenstein einer größeren Partnerschaft. Im Juli 2026 beteiligte sich Zalando als strategischer Investor an Sereacts Series-B-Finanzierungsrunde. Gemeinsam mit Sereact und CEVA Logistics soll die automatisierte Retourenbearbeitung über weitere europäische Logistikstandorte skaliert werden. Strategische Bedeutung für den Onlinehandel Für den E-Commerce im Mode- und Lifestyle-Segment ist die Bearbeitung von Rücksendungen ein zentraler Kosten- und Prozessfaktor. Die neue Lösung verbindet Robotik mit KI, um die Varianz im Retourenstrom besser zu handhaben. Sereact liefert die Systeme im Robotics-as-a-Service-Modell, wodurch der operative Einsatz als Dienstleistung organisiert ist. Die beteiligten Unternehmen sehen in Greven und Świebodzin den Auftakt für einen breiteren Rollout. Der nächste Prüfpunkt ist, wie stabil die Systeme im Live-Betrieb mit großen Retourenvolumina arbeiten und wie schnell sich die Lösung auf weitere europäische Standorte übertragen lässt. Der Start wurde am 7. Oktober 2026 bekanntgegeben.

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