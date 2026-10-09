Amazon kürzt während der Prime Big Deal Days erneut Stellen

Während die Rabattaktion „Prime Big Deal Days“ läuft, nimmt Amazon erneut Stellenstreichungen vor. Nach Angaben von Reuters.com liegt der Schwerpunkt der Kürzungen in der für den Online-Shop zuständigen Sparte „Stores“. Damit betrifft der Schritt jenen Bereich, der im Konzern unmittelbar mit dem Kerngeschäft rund um den digitalen Verkauf verbunden ist.

Betroffen seien nach dem Bericht weniger als 1.000 Büroangestellte. Die Einschnitte verteilen sich auf die USA, Indien und Großbritannien. Genannt werden unter anderem Beschäftigte aus dem Kundenservice sowie aus der Händlerbetreuung. Die Angaben verorten die Maßnahme damit nicht in einem einzelnen Markt, sondern in mehreren wichtigen Standorten des Unternehmens.

Kürzungen in der Stores-Sparte

Die Sparte „Stores“ steht bei Amazon für den Bereich, der den Online-Shop trägt. Dass die aktuellen Streichungen vor allem dort ansetzen, macht die Meldung für den Onlinehandel besonders relevant. Zugleich fällt der Zeitpunkt auf: Die Kürzungen werden bekannt, während Amazon mit den „Prime Big Deal Days“ eine große Rabattaktion durchführt und damit öffentlich stark auf Verkauf, Reichweite und Kundenaktivierung ausgerichtet ist.