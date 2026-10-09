Just Eat Takeaway meldet einen vorsichtigen Wendepunkt: Im September lagen die Bestellungen erstmals seit 55 Monaten wieder über dem Vorjahreswert, berichtet Thenextweb.com. Das Plus fällt mit 0,1 Prozent jedoch äußerst gering aus. Die Zahl stammt aus einem Aktionärsbrief des Eigentümers Prosus; laut einer regulatorischen Mitteilung wurden die Angaben vom Wirtschaftsprüfer noch nicht geprüft.

Rückkehr ins Wachstum auf niedrigem Niveau

Für Prosus ist die Entwicklung dennoch ein Signal, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen. Als der Konzern im Dezember die Übernahme von Just Eat Takeaway vollzog, sanken die Bestellungen noch um neun Prozent im Jahresvergleich. Eine im Aktionärsbrief gezeigte Kurve weist danach eine schrittweise Verbesserung aus: minus sieben Prozent im März, minus vier Prozent im Juni und schließlich leichtes Wachstum im September.

Prosus-Chef Fabricio Bloisi nennt mehrere Hebel für die Trendwende. Dazu zählen Technologie, Logistik, Produktentwicklung, Kundenbindung und Marketing. Bloisi beschreibt diesen Ansatz als Playbook, das Prosus bereits bei iFood in Brasilien eingesetzt habe. Zugleich ordnet er die Entwicklung als ersten Schritt ein: Die Rückkehr zum Wachstum sei ein wichtiger Meilenstein, das Unternehmen wolle das Wachstum weiter ausbauen.