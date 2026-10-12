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Pinterest macht in den USA aus Haar- und Nagel-Pins per KI konkrete Anleitungen, berichtet Retail-News.de. Die Funktion „Beauty Guides“ erkenne Frisuren, Haarfarben, Nagelformen und Finishes und liefere über die Schaltfläche „Get the Guide“ einen Spickzettel: Fachbegriffe für den Salontermin, den Ablauf der Behandlung, ähnliche Looks, passende Produkte und eine Anleitung für zu Hause. Wer weiß, was ihm gefällt, aber nicht, wie es heißt, bekomme so das Vokabular geliefert.

Pinterest erweitert seine Beauty-Suche in den USA um „Beauty Guides“, eine Funktion, die Haar- und Nagel-Pins per KI in konkrete Anleitungen übersetzt. Wie Retail-News.de berichtet, erkennt das System unter anderem Frisuren, Haarfarben und Nagelformen sowie Oberflächen und Finishes. Aus diesen Bildinformationen erstellt Pinterest einen strukturierten Leitfaden für den Salonbesuch oder die Umsetzung zu Hause. Vom inspirierenden Pin zum praktischen Leitfaden Über die Schaltfläche „Get the Guide“ erhalten Nutzer einen kompakten Spickzettel zum ausgewählten Look. Der Guide kann passende Fachbegriffe für den Friseur- oder Nageltermin liefern, den Ablauf einer Behandlung erklären und ähnliche Looks vorschlagen. Ergänzend zeigt Pinterest relevante Produkte sowie Schritt-für-Schritt-Hinweise für die eigene Anwendung. Damit adressiert die Plattform ein bekanntes Problem visueller Suche: Viele Menschen erkennen sofort, welcher Stil ihnen gefällt, kennen aber die richtigen Fachbegriffe für Beratung, Bestellung oder Umsetzung nicht. Technisch basiert die Funktion auf „Pinterest Intelligence“. Darunter bündelt das Unternehmen eigene Nutzersignale, visuelle Erkennungstechnologien und speziell entwickelte KI-Modelle. Diese Kombination soll Bildinhalte besser erfassen und daraus konkrete Empfehlungen ableiten. Pinterest entwickelt sich damit stärker in Richtung eines Werkzeugs, das Inspiration mit Produktauswahl, Anwendung und Kaufentscheidung verbindet.

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Beauty bleibt ein zentraler Shopping-Bereich Die Einführung passt zur hohen Bedeutung von Beauty-Inhalten auf Pinterest. Nach Angaben des Unternehmens sagen mehr als 85 Prozent der wöchentlichen Pinterest-Nutzer mit Beauty-Käufen, dass sie dort neue Trends und Ideen entdecken, bevor sie ihnen anderswo begegnen. Zudem seien Pinterest-Nutzer im Vergleich zum Wettbewerbsdurchschnitt 79 Prozent häufiger der Ansicht, dass Beauty-Inhalte für sie besonders relevant sind. Dazu zählen Empfehlungen, die zum eigenen Haartyp oder Hautton passen. Für Händler und Marken ist vor allem der Schritt von der Inspiration zur konkreten Handlung relevant. Wenn ein Pin Fachsprache, Produkte und Anwendungsschritte bündelt, verkürzt sich der Weg vom entdeckten Look zur Umsetzung. Fast neun von zehn Nutzern geben laut Pinterest an, sich beim Kauf von Beauty-Produkten sicher zu fühlen, wenn sie diese zuvor auf der Plattform entdeckt haben. Die neue Funktion stärkt damit auch die Rolle von Pinterest im Social Commerce. Beauty Guides sind zunächst für iOS-Nutzer in den USA verfügbar. Pinterest plant, das Angebot schrittweise auf weitere Nutzergruppen, Regionen und zusätzliche Produktkategorien auszuweiten. Damit könnte das Prinzip, visuelle Inhalte in Anleitungen, Produkthinweise und nächste Schritte zu übersetzen, künftig über Beauty hinaus eingesetzt werden.

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