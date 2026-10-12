Das Landgericht Würzburg setzt der Werbung mit unverbindlichen Preisempfehlungen bei Exklusiv- und Eigenmarken enge Grenzen. Nach einem Bericht von Haendlerbund.de stufte das Gericht die UVP-Werbung eines Möbelhändlers als irreführend ein. Der Händler hatte einen Angebotspreis einer angeblichen Herstellerempfehlung gegenübergestellt. Die Möbel waren jedoch nur innerhalb der Unternehmensgruppe erhältlich. Damit fehlte aus Sicht des Gerichts ein freier Markt, auf dem eine Preisempfehlung Orientierung bieten könnte.

Für Kundinnen und Kunden ist eine UVP ein Signal: Sie erwarten einen Richtwert, der sich an einem realen Marktpreis orientiert. Ein solcher Vergleich setzt voraus, dass mehrere Anbieter die Ware vertreiben und Preise unabhängig voneinander bilden können. Fehlt dieser Wettbewerb, verliert die Empfehlung ihren praktischen Nutzen. Nach der Würzburger Bewertung entsteht dann kein belastbarer Marktpreis, sondern ein künstlicher Vergleichswert, der den eigenen Angebotspreis attraktiver erscheinen lässt.

Warum Eigenmarken besonders betroffen sind

Für den E-Commerce ist das Urteil relevant, weil viele Händler exklusive Sortimente nutzen, um sich dem direkten Preisvergleich zu entziehen. Auf Plattformen wie Amazon oder Ebay helfen Eigenmarken, identische Artikelkonkurrenz zu vermeiden. Wird dabei eine hohe UVP als Streichpreis eingesetzt, entsteht ein Rabattbild, das rechtlich angreifbar werden kann. Nach der Würzburger Linie genügt es nicht, intern eine Empfehlung zu formulieren. Maßgeblich ist, ob die Empfehlung für Käufer tatsächlich als Marktmaßstab taugt.