Google skizziert personalisiertes KI-Fernsehen

Google hat einen KI-Fernsehkanal zum Patent angemeldet, bei dem das Publikum selbst zur zentralen Figur der Inhalte wird, berichtet Golem.de. Das Konzept trägt den Namen „My Channel“ und soll über eine TV-App laufen. Geplant sind personalisierte Videos, die sich auf Wunsch mit einem Avatar aus Nutzerfotos und der eigenen Stimme verbinden lassen.

Die Idee verschiebt Fernsehen in Richtung automatisiert erzeugter Einzelinhalte. Grundlage wären Daten zum Sehverhalten sowie Angaben zu Standort, Sprache und Altersgruppe. Laut Bericht könnte mutmaßlich auch der Youtube-Verlauf einbezogen werden. Aus diesen Signalen würde die App Inhalte zusammenstellen, die entweder per Timer oder auf Anfrage entstehen. Als Bausteine nennt der Bericht Nachrichten, Social-Media-Trends und Sportergebnisse.

Vom Zuschauerprofil zum Videostrom

Im Mittelpunkt steht ein System, das Nutzerinteressen, aktuelle Ereignisse und persönliche Darstellung miteinander kombiniert. Der Zuschauer könnte damit nicht mehr allein Empfänger eines Programms sein, sondern als Avatar in eigens generierten Szenen auftreten. Die angemeldete Technik beschreibt damit eine Form von KI-basiertem Fernsehen, das Inhalte stärker an einzelne Personen bindet als klassische lineare Angebote.