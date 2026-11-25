Google hat einen KI-Fernsehkanal zum Patent angemeldet, in dem der Zuschauer selbst die Hauptrolle spielt, berichtet Golem.de. Der Kanal „My Channel“ solle in einer TV-App personalisierte Videos ausspielen, auf Wunsch mit einem Avatar aus Nutzerfotos und der eigenen Stimme. Als Futter diene das Sehverhalten samt Standort, Sprache und Altersgruppe, mutmaßlich auch der Youtube-Verlauf. Ein Video entstehe per Timer oder auf Anfrage, gewürzt mit Nachrichten, Social-Media-Trends und Sportergebnissen. Anzeigen montiere ein „Ad Stitcher“ vor dem Abspielen direkt in die Filme.
Google skizziert personalisiertes KI-Fernsehen
Google hat einen KI-Fernsehkanal zum Patent angemeldet, bei dem das Publikum selbst zur zentralen Figur der Inhalte wird, berichtet Golem.de. Das Konzept trägt den Namen „My Channel“ und soll über eine TV-App laufen. Geplant sind personalisierte Videos, die sich auf Wunsch mit einem Avatar aus Nutzerfotos und der eigenen Stimme verbinden lassen.
Die Idee verschiebt Fernsehen in Richtung automatisiert erzeugter Einzelinhalte. Grundlage wären Daten zum Sehverhalten sowie Angaben zu Standort, Sprache und Altersgruppe. Laut Bericht könnte mutmaßlich auch der Youtube-Verlauf einbezogen werden. Aus diesen Signalen würde die App Inhalte zusammenstellen, die entweder per Timer oder auf Anfrage entstehen. Als Bausteine nennt der Bericht Nachrichten, Social-Media-Trends und Sportergebnisse.
Vom Zuschauerprofil zum Videostrom
Im Mittelpunkt steht ein System, das Nutzerinteressen, aktuelle Ereignisse und persönliche Darstellung miteinander kombiniert. Der Zuschauer könnte damit nicht mehr allein Empfänger eines Programms sein, sondern als Avatar in eigens generierten Szenen auftreten. Die angemeldete Technik beschreibt damit eine Form von KI-basiertem Fernsehen, das Inhalte stärker an einzelne Personen bindet als klassische lineare Angebote.
Für die Vermarktung ist ein weiterer Baustein vorgesehen: Ein sogenannter „Ad Stitcher“ soll Anzeigen vor dem Abspielen direkt in die Filme montieren. Werbung würde damit Teil des generierten Videoumfelds, statt lediglich davor oder daneben platziert zu werden. Das Patent deutet auf ein Modell hin, in dem Unterhaltung, Personalisierung und Werbung eng verbunden sind.
Datennutzung bleibt ein zentraler Prüfpunkt
Der zweite vorliegende Text zeigt den Kontext, in dem der Bericht auf Golem.de zugänglich ist. Die Seite verweist auf die Nutzung mit Werbung und Tracking, sofern Nutzer allen Cookies zustimmen. Alternativ wird Golem pur genannt, ein kostenpflichtiges Angebot ab 3 Euro pro Monat, das ohne Analyse- und Werbe-Cookies auskommen soll. Erforderliche Cookies bleiben dabei bestehen.
Im Einwilligungsdialog werden mehrere Zwecke aufgeführt: Informationen können auf einem Gerät gespeichert oder ausgelesen werden. Inhalte und Anzeigen können personalisiert, gemessen und für Zielgruppenanalysen genutzt werden. Zudem wird die Verarbeitung präziser Geolokationsdaten genannt. Damit rückt Datenschutz bei personalisiertem Fernsehen besonders in den Vordergrund, weil das Patentkonzept selbst auf detaillierten Nutzersignalen basiert.
Offen bleibt, ob und wann „My Channel“ als Produkt erscheint. Aus dem vorliegenden Material geht lediglich hervor, dass Google ein Patent angemeldet hat. Konkrete Angaben zu Marktstart, Funktionsumfang oder Verfügbarkeit werden nicht genannt; belegt ist vor allem der Entwurf eines Fernsehkanals, der Videos aus Sehverhalten, Standort, Sprache und Altersgruppe erzeugen soll.