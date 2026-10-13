KI-Suche beeinflusst bereits 42 Prozent der digitalen Ausgaben britischer Verbraucher, zitiert Channelx.world eine Umfrage der MACH Alliance. Der Haken: Mehr als jeder Zweite finde, dass KI seine Erwartungen schon vor dem Kauf zu hoch schraube. Die Mehrheit halte KI-Bilder für zu perfekt, sodass die „echte“ gelieferte Ware nicht mithalten könne. 45 Prozent sagten, deshalb eher zu retournieren; in der Gen Z liege der Anteil bei 53 Prozent.
KI-gestützte Suche prägt bereits einen erheblichen Teil des digitalen Konsums in Großbritannien. Laut einer von Channelx.world zitierten Untersuchung der MACH Alliance beeinflusst sie inzwischen 42 Prozent der digitalen Ausgaben britischer Verbraucher. Bei Millennials steigt der Anteil auf 48 Prozent. Auch Agenten wirken direkt auf den Kaufprozess: 41 Prozent der E-Commerce-Käufe werden laut Befragung unmittelbar von ihnen beeinflusst.
Wenn KI Erwartungen vor dem Kauf überzeichnet
Die Ergebnisse zeigen zugleich eine klare Kehrseite der neuen Such- und Entdeckungslogik. Mehr als die Hälfte der Befragten, 56 Prozent, ist der Ansicht, dass KI Produkterwartungen bereits vor dem Checkout übertreibt. Sechs von zehn Konsumenten sagen, KI erzeuge unrealistische Vorstellungen davon, wie Produkte aussehen, passen oder funktionieren. 44 Prozent fühlen ihre Erwartungen vor dem Kauf zu hoch angesetzt; in der Gen Z liegt dieser Wert bei 47 Prozent.
Besonders problematisch ist die Wirkung von Bildern und Visualisierungen. 68 Prozent der Befragten stimmen zu, dass zu perfekte KI-Bilder häufig nicht der Realität des gelieferten Produkts entsprechen. Weitere 60 Prozent finden, dass KI-generiertes Styling oder Visualisierungen es sogar erschweren, sich das Produkt im Alltag vorzustellen. Damit entsteht eine Lücke zwischen Inspiration, Darstellung und tatsächlicher Ware.
Retourenrisiko durch die Erwartungslücke
Diese Diskrepanz kann direkte Folgen für Händler haben. 45 Prozent der Verbraucher geben an, dass durch KI geweckte unrealistische Erwartungen sie eher zu Retouren bewegen würden. In der Gen Z sind es 53 Prozent. Zudem sagen 51 Prozent dieser Altersgruppe, dass der Einsatz von KI die Wahrscheinlichkeit erhöht, nach dem Kauf Reue zu empfinden. Aus einem erfolgreichen Impuls im digitalen Einkauf kann damit schnell ein kostspieliger Rücklauf werden.
Die Rolle von KI ist auch im Social Commerce sichtbar. Dort beeinflusst sie laut MACH Alliance direkt 45 Prozent der Ausgaben. Gerade in Umgebungen, in denen Inspiration, Bildsprache und Kaufentscheidung eng zusammenfallen, kann eine zu glatte Produktinszenierung Erwartungen stärker verzerren. Für Händler entsteht dadurch die Aufgabe, KI-Ausgaben stärker an belastbare Produktdaten zu binden.
Vernetzte Systeme als Voraussetzung
Die MACH Alliance leitet aus den Befunden ab, dass gute Ergebnisse nicht entstehen, wenn KI-Agenten isoliert arbeiten. Sie müssten auf präzise, aktuelle Produktinformationen zugreifen und mit dem weiteren Commerce-System verbunden sein: von Bestand und Verfügbarkeit über Fulfilment bis zur Nachkaufphase. Nur wenn Daten, Agenten und spezialisierte Technologien zusammenwirken, rückt die digitale Produktdarstellung näher an das heran, was tatsächlich beim Kunden ankommt.
Für den Handel liegt die nächste Herausforderung damit weniger in der reinen Einführung von KI als in der Qualität ihrer Anbindung. Die Befragung unter mehr als 1.000 britischen Verbrauchern macht deutlich, dass die Erwartungslücke bereits kaufrelevant ist: 45 Prozent würden eher retournieren, bei der Gen Z sogar 53 Prozent.