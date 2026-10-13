KI-gestützte Suche prägt bereits einen erheblichen Teil des digitalen Konsums in Großbritannien. Laut einer von Channelx.world zitierten Untersuchung der MACH Alliance beeinflusst sie inzwischen 42 Prozent der digitalen Ausgaben britischer Verbraucher. Bei Millennials steigt der Anteil auf 48 Prozent. Auch Agenten wirken direkt auf den Kaufprozess: 41 Prozent der E-Commerce-Käufe werden laut Befragung unmittelbar von ihnen beeinflusst.

Wenn KI Erwartungen vor dem Kauf überzeichnet

Die Ergebnisse zeigen zugleich eine klare Kehrseite der neuen Such- und Entdeckungslogik. Mehr als die Hälfte der Befragten, 56 Prozent, ist der Ansicht, dass KI Produkterwartungen bereits vor dem Checkout übertreibt. Sechs von zehn Konsumenten sagen, KI erzeuge unrealistische Vorstellungen davon, wie Produkte aussehen, passen oder funktionieren. 44 Prozent fühlen ihre Erwartungen vor dem Kauf zu hoch angesetzt; in der Gen Z liegt dieser Wert bei 47 Prozent.

Besonders problematisch ist die Wirkung von Bildern und Visualisierungen. 68 Prozent der Befragten stimmen zu, dass zu perfekte KI-Bilder häufig nicht der Realität des gelieferten Produkts entsprechen. Weitere 60 Prozent finden, dass KI-generiertes Styling oder Visualisierungen es sogar erschweren, sich das Produkt im Alltag vorzustellen. Damit entsteht eine Lücke zwischen Inspiration, Darstellung und tatsächlicher Ware.