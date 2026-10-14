Die jüngsten Konsumentinnen und Konsumenten rücken stärker in den Fokus des Handels: Gen Z und Gen Alpha gelten als preisbewusst und digital versiert, behalten aber zugleich eine deutliche Vorliebe für das Einkaufen im stationären Geschäft. Darüber berichtet Retaildive.com. Obwohl viele von ihnen kaum eigenes Geld ausgeben, prägen sie Familienkäufe bereits spürbar mit. Für den Handel entsteht damit eine Zielgruppe, die digitale Erwartungen mit dem Wunsch nach physischen Einkaufserlebnissen verbindet.

Matt Britton, Gründer der KI-Marktforschungsplattform Suzy und Autor von „Generation AI“, beschreibt Gen Alpha als erste Generation, die mit KI im Haushalt aufwächst. Nach Millennials als erster digitaler Generation und Gen Z als Social-Media- und iPhone-Generation werde Gen Alpha vor allem durch frühe KI-Erfahrungen geprägt. Britton zufolge verändert sich damit auch der Zugang zum Internet: Der bisherige Ablauf aus Google-Suche, Instagram-Werbung und Amazon-Kauf verliere an Bedeutung.

KI wird zum neuen Zugang zum Einkauf

AI-Chatbots übernehmen laut Britton zunehmend Funktionen, die bisher über Suche, Werbung und Marktplätze liefen: Entdecken, Beraten und perspektivisch auch Kaufen. Für Retailer wird damit eine Präsenz in neuen Entdeckungskanälen relevanter. Target startete 2025 etwa einen KI-gestützten Geschenkefinder für das Weihnachtsgeschäft, der individuelle Empfehlungen anhand persönlicher Angaben zu Beschenkten erzeugt. Kohl’s brachte ein ähnliches Tool auf den Markt.