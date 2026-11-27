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US-Verbraucher haben vom 1. bis 22. November online bereits 82,5 Mrd. Dollar ausgegeben, das sind 9,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, zitiert Digitalcommerce360.com Daten von Adobe Analytics. Für die fünf Tage von Thanksgiving bis Cyber Monday erwarte Adobe 47,5 Mrd. Dollar, für die gesamte Saison bis Jahresende 275,1 Mrd. Dollar. Cyber Monday bleibe mit 15,1 Mrd. Dollar der umsatzstärkste Tag, Black Friday wachse jedoch schneller. Noch steiler klettere ein anderer Wert: Die Zahl der Besuche, die KI-Assistenten auf Händlerseiten lotsen, liege 127 Prozent über Vorjahr.

US-Verbraucher starten ungewöhnlich stark in das digitale Weihnachtsgeschäft. Nach Daten von Adobe Analytics, die Digitalcommerce360.com zitiert, lagen die Online-Ausgaben vom 1. bis 22. November 2026 bereits bei 82,5 Mrd. Dollar. Das entspricht einem Plus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Auswertung basiert auf rund einer Billion Besuchen auf US-Retail-Websites und zeigt, wie früh ein großer Teil der Nachfrage in den Onlinehandel wandert. Bemerkenswert ist die Breite des Wachstums: An jedem der 22 erfassten Tage wurden online mehr als 3 Mrd. Dollar umgesetzt. Zwei Tage überschritten bereits vor Thanksgiving und Black Friday die Marke von 4 Mrd. Dollar. Laut Adobe ist das in den Wochen vor den großen Rabattaktionen erstmals der Fall. Auch Buy now, pay later gewinnt weiter an Bedeutung. Über entsprechende Angebote wurden Käufe im Wert von 6,1 Mrd. Dollar abgewickelt, 6,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Cyber 5 bleibt der Umsatzmotor Für die fünf Tage von Thanksgiving bis Cyber Monday erwartet Adobe Online-Umsätze von 47,5 Mrd. Dollar. Das wäre ein Zuwachs von 7,4 Prozent und entspräche 17,3 Prozent des gesamten prognostizierten Saisonvolumens. Für den Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember 2026 rechnet Adobe mit 275,1 Mrd. Dollar Online-Umsatz in den USA.

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Der Cyber Monday dürfte mit 15,1 Mrd. Dollar erneut der stärkste einzelne Shoppingtag des Jahres bleiben. Sein Wachstum fällt mit 6,2 Prozent jedoch moderater aus als bei den Tagen davor. Für Thanksgiving prognostiziert Adobe 6,9 Mrd. Dollar Online-Umsatz, ein Plus von 8,5 Prozent. Der Black Friday soll auf 12,9 Mrd. Dollar steigen und damit um 9,2 Prozent zulegen. KI bringt mehr Besucher auf Händlerseiten Der dynamischste Indikator liegt beim Traffic aus KI-Systemen. Adobe beobachtet in der laufenden Saison 127 Prozent mehr Besuche, die von KI-Assistenten auf E-Commerce-Seiten gelenkt werden. Für die Cyber-5-Phase erwartet das Unternehmen ein Plus von 110 Prozent. Am stärksten soll dieser Effekt an Thanksgiving ausfallen, mit 159 Prozent mehr KI-vermittelten Besuchen. Für Black Friday nennt Adobe 95 Prozent, für Cyber Monday 88 Prozent. Die Entwicklung passt zu weiteren Befragungs- und Prognosedaten. In einer Adobe-Umfrage unter 1.000 US-Verbrauchern gaben 81 Prozent an, KI verbessere ihr Online-Shopping-Erlebnis. 27 Prozent nutzen KI häufiger bei Sales-Events und rund um Feiertage. Salesforce erwartet für die Cyber Week vom 24. bis 30. November weltweit 357 Mrd. Dollar Online-Umsatz. Davon sollen 75,8 Mrd. Dollar durch KI-Tools einschließlich Agenten beeinflusst werden. Bereits beobachtet Salesforce einen Anstieg KI-getriebenen Traffics auf Händlerseiten um 104 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Händler verdichten sich damit zwei Entwicklungen: Die Nachfrage setzt früher ein, und digitale Assistenten gewinnen sichtbar Einfluss auf Recherche, Produktsuche und Kaufwege. Der nächste Prüfpunkt ist die Cyber-5-Phase, für die Adobe in den USA 47,5 Mrd. Dollar Online-Umsatz erwartet.

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