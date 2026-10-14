Eine Modellrechnung des Ifo-Instituts warnt vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen, falls Europa den Zugang zu Trainingsdaten für KI-Modelle weiter erschwert. Generative KI könnte Deutschland demnach bis 2034 eine zusätzliche Wertschöpfung von 440 Milliarden Euro pro Jahr ermöglichen. Strengere Zugangsregeln würden dieses Potenzial um 155 Milliarden Euro verringern. Das entspricht gut einem Drittel der erwarteten zusätzlichen Wertschöpfung.

Die Zahlen sind ausdrücklich Potenzialabschätzungen und keine Prognosen. Sie beruhen auf einer Studie der Implement Consulting Group in Zusammenarbeit mit dem ifo-Institut, beauftragt von CCIA Europe und Google. Das geschätzte Gesamtpotenzial setzt sich aus drei Quellen zusammen: rund 330 Milliarden Euro durch die breite Nutzung generativer KI, 65 Milliarden Euro durch produktivere Forschung und 45 Milliarden Euro durch die Entwicklung von KI in Deutschland.

Wie strengere Regeln das Potenzial mindern

Die Autoren beschreiben vier Kanäle, über die restriktivere Regulierung wirken würde. Eine langsamere Verbreitung generativer KI könnte 45 Milliarden Euro kosten. Weniger leistungsfähige Modelle schlagen mit 75 Milliarden Euro zu Buche. Hinzu kämen 25 Milliarden Euro durch verlorenes Forschungspotenzial und 10 Milliarden Euro durch geringere Entwicklung in Europa.