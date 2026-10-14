Merken Teilen

Parfum schlägt Bluse: Beauty und Körperpflege setzen auf Tiktok Shop in den USA von Januar bis Juni 2026 2,08 Mrd. Dollar um und damit über 500 Mio. Dollar mehr als Damenmode, zitiert WWD.com eine Studie von Circana. Im Beauty-E-Commerce lande die Plattform hinter reinen Online-Händlern und Fachhändlern auf Platz drei. Besonders gefragt sei Kosmetik aus Südkorea: Die führenden Marken kämen zusammen auf mehr als 245 Mio. Dollar.

TikTok Shop wird zur Beauty-Plattform mit Milliardenumsatz Beauty und Körperpflege sind auf TikTok Shop in den USA zur stärksten Warenkategorie aufgestiegen. Von Januar bis Juni 2026 erzielte der Bereich laut Circana-Daten, die WWD.com zitiert, 2,08 Mrd. Dollar Umsatz. Damit lag Beauty mehr als 500 Mio. Dollar vor Damenmode. Seit dem US-Start von TikTok Shop im Jahr 2023 hat sich die Plattform damit schnell zu einem zentralen Vertriebskanal für Kosmetik, Pflege und Duft entwickelt. Auch im internationalen Vergleich zeigt sich die Stärke des Segments. In Großbritannien rangiert Beauty auf TikTok Shop auf Platz zwei. In den USA liegt die Plattform im Beauty-E-Commerce bereits auf Platz drei, hinter reinen Online-Händlern und Fachhändlern. Im gesamten Beauty-Handel bleibt TikTok Shop laut Bericht allerdings hinter Off-Price-Anbietern zurück. Discovery ersetzt klassische Markenlogik Der Erfolg basiert stark auf einem entdeckungsgetriebenen Einkaufsumfeld. Viele führende Kategorien werden über Hunderte oder Tausende einzelner Shops verkauft. Dadurch können junge Marken neben etablierten Anbietern sichtbar werden. Circana-Expertin Larissa Jensen beschreibt TikTok als stärker demokratisierten Beauty-Marktplatz, auf dem Authentizität, nachweisbare Wirkung und Vertrauen durch Creator mehr Gewicht erhalten als Markenalter oder klassische Prestige-Signale.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Das verändert auch das Kaufverhalten. Käuferinnen und Käufer reagieren laut Bericht offener auf neue Produkte und zeigen geringere Loyalität als im traditionellen Handel. Besonders auffällig ist die demografische Breite: Obwohl TikTok oft mit Gen Z verbunden wird, fällt das Social-Commerce-Budget stärker bei Gen X und älteren Millennials aus. Hispanische und afroamerikanische Haushalte stehen zusammen für 36 Prozent der Beauty-Ausgaben auf TikTok Shop. K-Beauty und Ergebnisversprechen treiben die Nachfrage Innerhalb des Beauty-Segments zählen Duft, Hautpflege und wirkungsorientierte Routinen zu den wichtigsten Wachstumstreibern. Düfte für Frauen, Männer und Unisex-Produkte kamen zusammen auf 218 Mio. Dollar. Hautpflege erreichte 161 Mio. Dollar, Moisturizer und Mists 82 Mio. Dollar, Seren und Essenzen 78 Mio. Dollar. Pro Einheit gaben Shopper im Schnitt 24,39 Dollar aus, rund sechs Dollar weniger als der kanalübergreifende Durchschnitt von 31 Dollar. Besonders stark ist Kosmetik aus Südkorea. Führende K-Beauty-Marken erzielten zusammen mehr als 245 Mio. Dollar. Gefragt sind Produkte und Sets mit Versprechen rund um Collagen, Glass Skin, Straffung, Glow und sichtbare Veränderungen. Zu den genannten Topsellern zählen Medicube-PDRN-Augenpatches, Medicube-Glass-Glow-Sets, Dr.Melaxin-Collagen-Sets und Medicube-PDRN-Collagen-Produkte. Das Umfeld öffnet den Markt für Marken wie Medicube, Based, Bask & Lather, Bare Anatomy und Root Labs. Neben K-Beauty profitieren auch von nahöstlichen Duftmarken geprägte Angebote, klassische Prestigeprodukte und kleine unabhängige Labels. Für den Social Commerce bleibt damit der nächste Prüfpunkt, ob die entdeckungsgetriebene Dynamik über einzelne Trends hinaus stabil bleibt; die aktuelle Messlatte liegt bei 2,08 Mrd. Dollar Umsatz in den USA für Januar bis Juni 2026.

Merken Teilen