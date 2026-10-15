Black Friday bleibt der Taktgeber im US-Weihnachtsgeschäft

Das Rabattwochenende von Black Friday bis Cyber Monday dürfte 2026 im US-Handel deutlich stärker wachsen als die gesamte Weihnachtssaison. Laut einer Prognose von Bain & Company sollen die Umsätze von Freitag bis Montag mehr als 85 Milliarden Dollar erreichen. Das entspräche 8,5 Prozent der erwarteten US-Weihnachtsumsätze.

Besonders auffällig ist die Dynamik im Vergleich zum Gesamtmarkt. Bain erwartet für das BFCM-Wochenende ein Umsatzplus von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die komplette Weihnachtssaison liegt die Wachstumsprognose dagegen bei 4,5 Prozent. Damit konzentriert sich ein wachsender Teil der Nachfrage auf wenige, stark beworbene Aktionstage.

Mehr Konsumenten planen den Einkauf an den Aktionstagen

Die Bedeutung des Zeitfensters zeigt sich auch im geplanten Kaufverhalten der US-Verbraucher. 70 Prozent der Befragten wollen an Black Friday und/oder Cyber Monday einkaufen. Im Vorjahr lag der Anteil bei 64 Prozent. Black Friday bleibt dabei voraussichtlich der wichtigste Verkaufstag der Saison: 64 Prozent der Befragten planen Einkäufe an diesem Tag, nach 55 Prozent im Jahr 2025.