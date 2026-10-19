Temu zahlt Texas drei Mio. Dollar und speichert die Daten texanischer Kunden künftig auf US-Servern, berichtet Retail-News.de. Nach China dürfe der Marktplatz nur noch Daten schicken, die etwa die Bestellabwicklung erfordere. Ein externer Sicherheitsdienstleister solle außerdem den App-Code nach Spionagefunktionen durchkämmen. Würden bei den künftigen jährlichen Tests gefährliche Chemikalien auffallen, verliere der entsprechende Händler samt verbundenen Shops seinen Zugang zu Temu.

Temu hat sich mit dem US-Bundesstaat Texas auf einen Vergleich geeinigt und zahlt drei Millionen US-Dollar. Wie Retail-News.de berichtet, verpflichtet sich der zu PDD Holdings gehörende Online-Marktplatz zugleich zu strengeren Vorgaben bei Datenhaltung, App-Sicherheit und Produktschutz. Temu weist die Vorwürfe weiterhin zurück; die Vereinbarung gilt ausdrücklich nicht als Schuldeingeständnis.

Im Zentrum des Falls standen Vorwürfe, die Temu-App greife unzulässig auf personenbezogene Informationen und Gerätefunktionen zu. Zudem hatten texanische Behörden Bedenken wegen möglicher Datenzugriffe aus China geäußert. Künftig muss Temu personenbezogene Daten texanischer Kunden auf Servern in den Vereinigten Staaten speichern. Übermittlungen nach China bleiben nur eingeschränkt erlaubt, etwa wenn einzelne Informationen für die Bestellabwicklung erforderlich sind.

Die Vorgaben beziehen sich zunächst auf Kunden aus Texas und gelten nicht automatisch für alle Nutzer in den USA. Für internationale Online-Marktplätze zeigt der Fall dennoch, wie stark Datenschutz und staatliche Kontrolle in digitalen Geschäftsmodellen an Bedeutung gewinnen. Bei Verstößen gegen bestimmte Datenschutz- und Sicherheitsauflagen drohen Temu zusätzliche Sanktionen von bis zu acht Millionen US-Dollar pro betroffenem Jahr.