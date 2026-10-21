Amazon will 2027 rund 16 Mrd. Euro in Deutschland investieren, berichtet Wiwo.de. Rund 4,8 Mrd. Euro davon stecke der Konzern in Rechenzentren für Cloud und KI rund um Frankfurt am Main. In der Logistik setze Amazon auf Robotertechnik und baue derzeit rund 3.000 zusätzliche Stellen auf. Die Umbauten in Bad Hersfeld, Dortmund und Herne wolle der Konzern 2027 abschließen, in Könnern entstehe gerade ein neues Zentrum.

Amazon investiert Milliarden in Deutschland

Amazon will im kommenden Jahr rund 16 Mrd. Euro in Deutschland investieren, wie Wiwo.de berichtet. Die Mittel sollen vor allem in den Ausbau von Rechenzentren, die Modernisierung von Logistikstandorten und weitere Geschäftsfelder des Konzerns fließen. Damit setzt Amazon seine Investitionen in zentrale Infrastruktur für Handel, Cloud-Dienste und digitale Angebote fort.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Cloud-Sparte AWS. Rund 4,8 Mrd. Euro sollen nach Unternehmensangaben in die Cloud- und KI-Infrastruktur rund um Frankfurt am Main fließen. Genannt wird die sogenannte AWS-Region Europa. Weitere Details zu den geplanten Investitionen nannte Amazon zunächst nicht. AWS gilt neben dem Online-Marktplatz und der Logistik als zentrales Geschäftsfeld des US-Konzerns. In Deutschland arbeiten laut Unternehmen rund 3.000 Beschäftigte für diese Sparte.

Modernisierung der Logistikstandorte

Auch die Logistik steht im Fokus der Investitionspläne. Amazon verweist auf moderne Technologien wie Robotertechnik und baut in diesem Bereich derzeit rund 3.000 zusätzliche Stellen auf. Bereits laufende Umbauten in Bad Hersfeld, Dortmund und Herne sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden. In Könnern in Sachsen-Anhalt entsteht zudem ein neues Zentrum.