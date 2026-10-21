Amazon will 2027 rund 16 Mrd. Euro in Deutschland investieren, berichtet Wiwo.de. Rund 4,8 Mrd. Euro davon stecke der Konzern in Rechenzentren für Cloud und KI rund um Frankfurt am Main. In der Logistik setze Amazon auf Robotertechnik und baue derzeit rund 3.000 zusätzliche Stellen auf. Die Umbauten in Bad Hersfeld, Dortmund und Herne wolle der Konzern 2027 abschließen, in Könnern entstehe gerade ein neues Zentrum.
Amazon investiert Milliarden in Deutschland
Amazon will im kommenden Jahr rund 16 Mrd. Euro in Deutschland investieren, wie Wiwo.de berichtet. Die Mittel sollen vor allem in den Ausbau von Rechenzentren, die Modernisierung von Logistikstandorten und weitere Geschäftsfelder des Konzerns fließen. Damit setzt Amazon seine Investitionen in zentrale Infrastruktur für Handel, Cloud-Dienste und digitale Angebote fort.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Cloud-Sparte AWS. Rund 4,8 Mrd. Euro sollen nach Unternehmensangaben in die Cloud- und KI-Infrastruktur rund um Frankfurt am Main fließen. Genannt wird die sogenannte AWS-Region Europa. Weitere Details zu den geplanten Investitionen nannte Amazon zunächst nicht. AWS gilt neben dem Online-Marktplatz und der Logistik als zentrales Geschäftsfeld des US-Konzerns. In Deutschland arbeiten laut Unternehmen rund 3.000 Beschäftigte für diese Sparte.
Modernisierung der Logistikstandorte
Auch die Logistik steht im Fokus der Investitionspläne. Amazon verweist auf moderne Technologien wie Robotertechnik und baut in diesem Bereich derzeit rund 3.000 zusätzliche Stellen auf. Bereits laufende Umbauten in Bad Hersfeld, Dortmund und Herne sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden. In Könnern in Sachsen-Anhalt entsteht zudem ein neues Zentrum.
Die Modernisierung zeigt, dass Amazon seine deutschen Standorte weiter auf Automatisierung, Kapazitätsausbau und schnellere Abläufe ausrichtet. Die genannten Investitionen betreffen damit mehrere Ebenen der Wertschöpfung: Rechenzentren für Cloud-Dienste, operative Infrastruktur für den Versand sowie neue Arbeitsplätze in den Logistiknetzwerken.
Prime-Inhalte und Satelliteninternet
Neben Cloud und Logistik nennt Amazon weitere Investitionsfelder. Für den Streamingdienst Amazon Prime seien Dutzende Eigenproduktionen in Deutschland geplant. Zudem verweist das Unternehmen auf Amazon Leo, den eigenen Satelliten-Internetdienst. Das Projekt gilt als Wettbewerbsangebot zu Starlink, dem Satelliteninternet von Elon Musk.
Konkrete Angaben zur Aufteilung der gesamten Investitionssumme über die genannten Bereiche hinaus liegen bislang nicht vor. Fest steht bisher: Amazon plant für Deutschland ein Investitionspaket über 16 Mrd. Euro, davon 4,8 Mrd. Euro für AWS-Infrastruktur; die laufenden Modernisierungen in Bad Hersfeld, Dortmund und Herne sollen 2027 abgeschlossen werden.