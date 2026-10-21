Amazon will für das US-Weihnachtsgeschäft mehr als 300.000 Mitarbeiter einstellen, berichtet Reuters.com. Damit stocke der Konzern erstmals seit drei Jahren auf, in den Vorjahren seien es jeweils 250.000 gewesen. Ab kommendem Jahr erhalte jeder Saisonbeschäftigte mit mindestens 30 Wochenstunden die Gesundheitsleistungen regulärer Vollzeitkräfte. Der Stundenlohn beginne bei 20 Dollar.

Amazon bereitet sich in den USA mit einer deutlich größeren Personaloffensive auf das Weihnachtsgeschäft vor. Der Konzern will laut Reuters.com mehr als 300.000 Mitarbeiter einstellen. Damit erhöht Amazon die Zahl der Saisonkräfte erstmals seit drei Jahren wieder. In den beiden Vorjahren lag der Umfang der saisonalen Einstellungen dem Bericht zufolge jeweils bei 250.000 Beschäftigten.

Die Ankündigung markiert damit einen spürbaren Schritt nach oben: Gegenüber den Vorjahren plant Amazon mindestens 50.000 zusätzliche saisonale Kräfte. Rechnerisch entspricht das einem Plus von mindestens 20 Prozent. Für das US-Weihnachtsgeschäft ist das ein klares Signal, dass der Konzern in der Hochphase des Jahres mit einem größeren Bedarf an Personal rechnet. Besonders relevant ist die Zahl, weil das Weihnachtsgeschäft für große Handels- und Versandstrukturen traditionell eine Phase mit stark steigenden Abläufen in Bestellung, Abwicklung und Zustellung ist.

Höhere Einstellungszahl und neue Leistungen

Neben der größeren Zahl an Saisonkräften nennt der Bericht auch Änderungen bei den Leistungen. Ab dem kommenden Jahr sollen Saisonbeschäftigte, die mindestens 30 Wochenstunden arbeiten, die Gesundheitsleistungen regulärer Vollzeitkräfte erhalten. Diese Regelung betrifft damit jene temporären Beschäftigten, die einen entsprechend hohen Stundenumfang erreichen. Der Schritt erweitert die Angaben zur Personalplanung über die reine Zahl der Einstellungen hinaus und rückt die Konditionen für saisonale Arbeit stärker in den Mittelpunkt.

Auch beim Lohn nennt Amazon einen konkreten Einstiegspunkt: Der Stundenlohn beginnt bei 20 Dollar. Weitere Angaben zu Abstufungen, regionalen Unterschieden oder konkreten Einsatzbereichen enthält die vorliegende Meldung nicht. Klar ist jedoch, dass die angekündigte Einstellungsrunde sowohl den Umfang der saisonalen Beschäftigung als auch zentrale Rahmenbedingungen umfasst. Für die operative Vorbereitung auf das US-Weihnachtsgeschäft ist damit eine größere Belegschaft eingeplant als in den Vorjahren.

Die Meldung ordnet sich in die Vorbereitung des Konzerns auf die umsatzstarke Jahresendphase ein. Für Amazon ist dabei vor allem die Skalierung der Abläufe in der Logistik und den angeschlossenen Prozessen von Bedeutung. Die vorliegenden Kennzahlen bleiben zugleich eng umrissen: mehr als 300.000 geplante Einstellungen, zuvor jeweils 250.000, Gesundheitsleistungen ab dem kommenden Jahr für Saisonkräfte ab 30 Wochenstunden und ein Einstiegslohn von 20 Dollar pro Stunde.