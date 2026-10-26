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Die offiziell noch als Boohoo Group firmierende Debenhams Group weist erstmals seit 2021 einen Vorsteuergewinn aus: 28,3 Mio. Pfund im Halbjahr bis Ende August, berichtet Drapersonline.com. Darin stecke allerdings eine buchhalterische Leasing-Gutschrift von rund 40 Mio. Pfund für ein untervermietetes US-Lager. Operativ helfe der Marktplatz: Sein Anteil am Handelsvolumen sei auf 38,9 Prozent gestiegen, die Bruttomarge auf 54,1 Prozent.

Debenhams Group meldet Rückkehr in die Gewinnzone Die offiziell weiterhin als Boohoo Group firmierende Debenhams Group hat im Halbjahr bis Ende August erstmals seit 2021 wieder einen Vorsteuergewinn ausgewiesen. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 28,3 Mio. Pfund, nach einem Verlust von 17,9 Mio. Pfund im Vorjahreszeitraum, berichtet Drapersonline.com. Die Zahl ist allerdings deutlich von einem Sondereffekt geprägt: Enthalten ist eine nicht zahlungswirksame Leasing-Gutschrift von rund 40 Mio. Pfund im Zusammenhang mit der Untervermietung eines US-Distributionszentrums. Operativ zeigt der Konzern dennoch Fortschritte. Das EBITDA erreichte 19,7 Mio. Pfund, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 3,5 Mio. Pfund angefallen war. Das bereinigte EBITDA stieg um 14,6 Prozent auf 24 Mio. Pfund, die Marge verbesserte sich von 5,0 auf 5,9 Prozent. Zugleich gingen außergewöhnliche Kosten um 82,4 Prozent auf 4,3 Mio. Pfund zurück. Marktplatzmodell stützt Marge und Handelsvolumen Das Bruttowarenvolumen vor Retouren wuchs um 1,8 Prozent auf 863,8 Mio. Pfund. Nach Retouren legte der Wert um 3,7 Prozent zu, da die Retourenquote von 29,6 auf 28,3 Prozent sank. Besonders sichtbar ist der strategische Schwenk zu Online-Marktplätze: Der Marktplatzanteil am Handelsvolumen erreichte einen Rekordwert von 38,9 Prozent des GMV, nach 32,7 Prozent. Mittelfristig peilt die Gruppe einen Anteil von deutlich über 50 Prozent an.

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Der höhere Marktplatzanteil trug dazu bei, die Bruttomarge um 220 Basispunkte auf 54,1 Prozent zu steigern. Der Umsatz sank dennoch um 3 Prozent auf 409,6 Mio. Pfund, weil Marktplatzverkäufe nur als Provision erfasst werden. Für die Bewertung der Entwicklung ist deshalb das Handelsvolumen aussagekräftiger als der ausgewiesene Umsatz. Debenhams wächst, Boohoo Man fällt deutlich zurück Innerhalb des Portfolios entwickelte sich die Marke Debenhams am stärksten. Sie steht für rund 42 Prozent des Konzern-GMV und wuchs um 14,1 Prozent auf 363,8 Mio. Pfund. PrettyLittleThing und Boohoo kamen zusammen auf ein Plus von 1,1 Prozent auf 368,8 Mio. Pfund. Der Konzern führt dies auf die Zusammenlegung der Managementteams beider Marken zurück, die im jungen Damenmodegeschäft sichtbare Effekte bringe. Schwächer liefen Karen Millen und Boohoo Man. Karen Millen verlor 4,8 Prozent auf 51,4 Mio. Pfund, Boohoo Man fiel um 28 Prozent auf 79,8 Mio. Pfund. Damit bleibt die Erholung innerhalb der Gruppe ungleich verteilt, auch wenn die Gesamtentwicklung wieder Wachstum zeigt. Kostenprogramm und Logistikumbau bleiben im Fokus Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand GMV-Wachstum und ein bereinigtes EBITDA von mindestens 59 Mio. Pfund. Das Ziel, die Fixkosten um 100 Mio. Pfund zu senken, liege weiterhin im Plan. Mittelfristig strebt die Gruppe einen Vorsteuergewinn von mehr als 100 Mio. Pfund an. CEO Dan Finley verwies zudem darauf, dass die Nettoverschuldung zum Jahresende voraussichtlich vernachlässigbar sein werde. Auch in der Logistik stellt sich die Gruppe neu auf. GXO wurde als globaler Drittanbieter-Partner berufen, um die Abwicklung nach dem Peak von Sheffield an den Standort Burnley zu verlagern. Burnley bleibt im Konzern, nachdem der Standort zuvor als zum Verkauf stehend eingestuft worden war. Im September setzte sich der positive Handel laut Unternehmen fort; der nächste Prüfpunkt ist die Bestätigung des Jahresziels von mindestens 59 Mio. Pfund bereinigtem EBITDA.

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