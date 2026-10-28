Allianz Trade erwartet weiter hohe Insolvenzzahlen

Die Lage vieler deutscher Firmen bleibt angespannt: Nach einer Prognose des Kreditversicherers Allianz Trade dürften 2026 und 2027 jeweils nahezu 26.000 Betriebe in die Insolvenz rutschen. Konkret rechnet Allianz Trade laut Handelsblatt.com auch für 2027 mit rund 25.900 deutschen Unternehmen. Das wäre ein Niveau, wie es zuletzt 2013 erreicht wurde.

Für das laufende Jahr erwartet der Kreditversicherer demnach ebenso viele Fälle. Damit verfestigt sich ein Bild, in dem immer mehr Unternehmen zu Sanierungsfällen werden. Von einer schnellen Entspannung kann auf Basis dieser Zahlen keine Rede sein. Die erwartete Größenordnung zeigt vielmehr, dass die Belastungen breit genug wirken, um die Insolvenzzahlen über zwei Jahre hinweg auf einem sehr hohen Stand zu halten.

Mehrere Belastungsfaktoren treffen die Wirtschaft zugleich

Allianz-Trade-Deutschland-Chef Milo Bogaerts verweist auf mehrere Ursachen. Genannt werden der Iran-Krieg, die anhaltende Konjunkturflaute, Fachkräftemangel und hohe Betriebskosten. Diese Faktoren erhöhen den Druck auf Betriebe, deren finanzielle Spielräume ohnehin begrenzt sind. Besonders hart trifft die Entwicklung nach der Einschätzung unter anderem Transport und Logistik.