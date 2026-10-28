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FBA-Händler können Amazon künftig erlauben, Retouren zu erstatten, ohne dass der Kunde die Ware zurückschickt, berichtet Haendlerbund.de. Das freiwillige Verfahren gelte in fünf europäischen Ländern, darunter Deutschland, bis zu einer selbst gewählten Preisgrenze von höchstens 75 Euro pro Artikel. Der Händler spare Abwicklung und Lagerung der Rückware, bleibe aber auf dem Verlust sitzen. Jeder Fall zähle zur Rücksenderate, die sonst fällige Zusatzgebühr entfalle jedoch. Bei günstigen Artikeln könne die Rechnung aufgehen, bei teureren überwiege der Verlust die gesparte Abwicklung.

Amazon führt für FBA-Händler eine neue Rückgabeoption ein: Kunden können in bestimmten Fällen ihr Geld zurückerhalten, ohne die bestellte Ware zurückzuschicken. Das Verfahren ist freiwillig und gilt laut Haendlerbund.de in fünf europäischen Ländern, darunter Deutschland. Händler legen dafür selbst fest, bis zu welchem Warenwert die Regel greifen darf. Die Obergrenze liegt bei höchstens 75 Euro pro Artikel. Die Neuerung zielt auf Fälle, in denen eine klassische Rücksendung wirtschaftlich kaum sinnvoll ist. Gerade bei günstigen Artikeln können Transport, Prüfung, Wiedereinlagerung und weitere Bearbeitungskosten den Warenwert schnell übersteigen. In solchen Fällen kann es für Händler günstiger sein, eine Erstattung zu akzeptieren und auf die Rückführung der Ware zu verzichten. Gleichzeitig bleibt das Modell mit einem klaren Risiko verbunden: Der Kunde behält den Artikel, während der Händler den Kaufbetrag erstattet und damit auf dem Verlust sitzen bleibt. Freiwillige Regel mit klarer Preisgrenze Die Einstellung erfolgt im Seller Central. Dort finden Händler die Option unter „Einstellungen“, „Versand durch Amazon“ und „Einstellungen für die Bewertung und Eigentümerschaft für Warenrücksendungen“. Anschließend legen sie einen Maximalpreis pro Artikel fest. Der wählbare Rahmen beginnt bei einem Euro und endet bei 75 Euro. Damit bleibt die Steuerung beim Händler, während Amazon jede einzelne Retoure prüft.

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Die Regel kann breit oder gezielt eingesetzt werden. Händler können sie für alle ASINs aktivieren und bei Bedarf eine CSV-Ausschlussliste nutzen. Alternativ lässt sich die Funktion nur für ausgewählte ASINs freischalten. Erfüllt eine Retoure die Kriterien, erhält der Kunde automatisch sein Geld zurück und behält die Ware. Den jeweiligen Status können Händler im Bereich „Warenrücksendungen bei Versand durch Amazon“ einsehen. Abwägung zwischen Aufwand und Warenwert Für den E-Commerce liegt der praktische Nutzen vor allem in der Kostenrechnung. Das Verfahren spart Aufwand in der Logistik und vermeidet zusätzliche Lagerprozesse für Rückware, die möglicherweise nur schwer erneut verkauft werden kann. Zugleich zählt jeder Fall weiterhin zur Rücksenderate. Die sonst fällige Zusatzgebühr entfällt jedoch, was die Kalkulation bei niedrigpreisigen Produkten verbessern kann. Ob sich die Option lohnt, hängt stark vom Artikelpreis und den tatsächlichen Rücksendekosten ab. Bei günstigen Produkten kann die Erstattung ohne Rücksendung wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn der Aufwand für Transport, Prüfung und Lagerung höher wäre als der Verlust des Artikels. Bei höherpreisigen Waren verschiebt sich die Rechnung. Dann kann der direkte Warenverlust die eingesparten Prozesse deutlich übersteigen. Händler müssen die Funktion daher sorgfältig nach Sortiment und ASIN-Struktur einsetzen. Sinnvoll erscheint vor allem eine enge Preisgrenze oder eine Auswahl einzelner Produkte, bei denen Rücksendungen regelmäßig unwirtschaftlich sind. Der offene Prüfpunkt bleibt, wie stark sich die neue FBA-Option in der Praxis auf Rücksenderaten, Kostenstruktur und Kulanzverhalten der Kunden auswirkt.

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