Acht Mitgliedstaaten drängen auf eine Verschärfung der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittelkette. Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt in einer Pressemitteilung vor weitreichenden Folgen für bestehende Vertragsbeziehungen. Anlass ist ein Papier der Visegrád-Staaten sowie Bulgariens, Kroatiens, Rumäniens und Sloweniens, das am 26. Oktober im Rat für Landwirtschaft und Fischerei eingebracht wurde.

HDE sieht Schutzauftrag überschritten

Nach Ansicht des HDE ist der Schutz kleiner Landwirte und Erzeuger vor nachgewiesenen unfairen Praktiken nachvollziehbar. Die aktuellen Forderungen gingen jedoch deutlich weiter. Sie würden den Anwendungsbereich der UTP-Richtlinie ausdehnen und in bewährte Vertragsmodelle eingreifen. Dafür fehle bislang eine belastbare Evidenz. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth kritisiert vor allem die geplante Abschaffung der Umsatzschwellen. Ohne diese Schwellen könnten künftig auch international tätige Lebensmittelkonzerne Schutz in Verhandlungen mit Handelsunternehmen beanspruchen. Das entspreche aus Sicht des Verbands nicht dem ursprünglichen Zweck der Richtlinie.

Der Verband bezweifelt zudem, dass zusätzliche Vorteile großer Hersteller tatsächlich kleinen landwirtschaftlichen Betrieben oder mittelständischen Erzeugern zugutekämen. Die Richtlinie solle gezielt Machtungleichgewichte adressieren. Eine Ausweitung auf große multinationale Anbieter könne dagegen neue Verzerrungen schaffen. Im EU-Revisionsprozess fordert der HDE deshalb eine genaue Prüfung, bevor neue Verbote oder ein größerer Anwendungsbereich beschlossen werden.