Die privaten Haushalte in der EU haben ihre Ausgaben im zweiten Quartal 2026 wieder ausgeweitet. Nach Angaben von Eurostat stiegen die realen Konsumausgaben pro Kopf um 0,4 Prozent, während das reale Einkommen pro Kopf nur um 0,1 Prozent zulegte. Damit wächst der Verbrauch deutlich schneller als die Kaufkraft. Im Vorquartal war der Konsum in der EU noch um 0,1 Prozent gesunken, das Einkommen hatte damals um 0,3 Prozent zugelegt.

Die Entwicklung zeigt eine klare Verschiebung im Konsumverhalten: Haushalte geben wieder mehr aus, finanzieren diesen Zuwachs aber teilweise über geringere Ersparnisse. Die Sparquote in der EU sank im Quartalsvergleich um 0,3 Prozentpunkte auf 13,9 Prozent. Im Euroraum fiel der Rückgang etwas schwächer aus. Dort verringerte sich die Sparquote um 0,2 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent.

Konsum zieht an, Einkommen bleibt verhalten

Auch im Euroraum legte das reale Einkommen pro Kopf im zweiten Quartal 2026 lediglich um 0,1 Prozent zu. Der reale Konsum stieg dort um 0,3 Prozent, nachdem er im Vorquartal stabil geblieben war. Die Daten stammen aus den saisonbereinigten vierteljährlichen europäischen Sektorkonten, die Eurostat für die Haushalte veröffentlicht.