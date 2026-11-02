Teure Energie und Niedrigwasser auf deutschen Flüssen haben die Konjunktur im dritten Quartal 2026 belastet. Nach Einschätzung des Ifo-Instituts wurde der Aufschwung dadurch jedoch nur leicht gebremst. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 0,2 Prozent zu. In den drei Quartalen zuvor hatte die Wirtschaftsleistung im Durchschnitt um 0,3 Prozent gewonnen.

Wirtschaft wächst trotz Belastungen weiter

Die höheren Energiepreise trafen vor allem Industrie und Konsum. Hinzu kamen Einschränkungen durch niedrige Wasserstände auf den Flüssen, die für Teile der Wirtschaft zusätzliche Belastungen bedeuteten. Dennoch blieb die deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs. Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser ordnet die Entwicklung als nur geringe Abschwächung des Aufschwungs ein.

Für das Jahresende erwarten die Konjunkturforscher wieder mehr Dynamik. Als Hinweis darauf gilt das aufgehellte Geschäftsklima der vergangenen Monate. Die Finanzpolitik sorgt laut Ifo weiterhin für Schub. Zugleich verbreitert sich die Erholung im lange belasteten Verarbeitenden Gewerbe.