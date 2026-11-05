Nach der Deutschen Post und Hermes hat jetzt auch GLS seine Weihnachtsfristen veröffentlicht, meldet Haendlerbund.de. Für Pakete innerhalb Deutschlands gelte Montag, der 21. Dezember, bis 12 Uhr mittags, als letzte Abgabemöglichkeit. In die EU-Nachbarländer müsse die Ware bis Freitag, 18. Dezember beim Logistiker liegen, in die übrigen EU-Staaten bis Donnerstag, 17. Dezember. Für internationale Sendungen ende die Frist bereits am Dienstag, 15. Dezember.

GLS legt Weihnachtsfristen für 2026 fest

Nach Deutscher Post und Hermes hat auch GLS seine Abgabetermine für das Weihnachtsgeschäft 2026 veröffentlicht, wie Haendlerbund.de meldet. Für Sendungen innerhalb Deutschlands gilt Montag, der 21. Dezember, bis 12 Uhr mittags als letzte Abgabemöglichkeit. Pakete in EU-Nachbarländer müssen spätestens am Freitag, 18. Dezember, beim Logistiker vorliegen. Für die übrigen EU-Staaten endet die Frist bereits am Donnerstag, 17. Dezember. Internationale Sendungen müssen noch früher übergeben werden: Hier nennt GLS Dienstag, den 15. Dezember, als letzten Termin.

Die Termine sind für Händler und Versender ein wichtiger Fixpunkt in der saisonalen Logistik. Gerade im Weihnachtsgeschäft entscheidet eine rechtzeitige Übergabe darüber, ob Bestellungen planbar in den Versand gehen können. Besonders eng wird der Zeitrahmen bei grenzüberschreitenden Sendungen. Zwischen internationalen Paketen und innerdeutschen Lieferungen liegen mehrere Tage Unterschied, die in der Planung von Lager, Kommissionierung und Kundenkommunikation berücksichtigt werden müssen.

GLS erwartet starke Paketmengen in der Peak Season

Für die Peak Season 2026 rechnet GLS Germany mit rund 1,5 Millionen Paketen pro Tag. Die höchsten Volumina erwartet das Unternehmen rund um die Cyber Week sowie in der Woche vor Weihnachten. Damit steht der Paketdienst vor einer Phase, in der Kapazitäten, Zustellqualität und stabile Abläufe besonders stark belastet werden.