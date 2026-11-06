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The Platform Group hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 17,1 Prozent auf 622,7 Mio. Euro gesteigert, berichtet Goldesel.de. Die Zahl der aktiven Kunden steige um 28,4 Prozent auf 8,6 Mio. Das bereinigte Ebitda klettere um 16,4 Prozent auf 53,3 Mio. Euro, das berichtete sinke dagegen um 3,2 Prozent und die Bruttomarge von 36,7 auf 35,0 Prozent. An den Jahreszielen halte der Konzern fest: mindestens eine Mrd. Euro Umsatz sowie 70 bis 80 Mio. Euro bereinigtes Ebitda.

The Platform Group hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich zugelegt. Der Nettoumsatz stieg laut Goldesel.de um 17,1 Prozent auf 622,7 Millionen Euro. Das Bruttowarenvolumen erreichte 1,077 Milliarden Euro und lag damit 19,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Als wesentliche Treiber nennt das Unternehmen eine größere Partnerbasis sowie Zuwächse in vier von fünf Segmenten. Zum Stichtag umfasste das Netzwerk 17.873 Partner, ein Plus von 12,2 Prozent. Auch auf Kundenseite zeigt sich Dynamik: Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich um 28,4 Prozent auf 8,6 Millionen. Der durchschnittliche Bestellwert stieg leicht auf 129 Euro. Damit wächst die Plattform operativ weiter, während sich das Erlösniveau im Jahresverlauf spürbar verbessert hat. Für die weitere Einordnung bleibt jedoch wichtig, wie stark sich dieses Wachstum im Schlussquartal in Margen und Ergebnis niederschlägt. Ergebnis mit gemischtem Bild Beim Ergebnis zeigen die Zahlen unterschiedliche Signale. Das bereinigte EBITDA legte um 16,4 Prozent auf 53,3 Millionen Euro zu. Das berichtete EBITDA sank dagegen um 3,2 Prozent auf 57,5 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 44,4 Millionen Euro, während das Ergebnis je Aktie von 2,03 auf 1,69 Euro zurückging. Zugleich verringerte sich die Bruttomarge von 36,7 auf 35,0 Prozent.

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Damit stehen dem Umsatzwachstum mehrere Belastungsfaktoren gegenüber. Besonders die niedrigere Marge und der Rückgang beim Ergebnis je Aktie begrenzen die Aussagekraft der starken Umsatz- und Kundenzahlen. Positiv fällt die Entwicklung der Bilanz auf: Die Verschuldungsquote sank nach Unternehmensangaben auf 1,7. Angaben zur konkreten Höhe des Schuldenabbaus liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor. Jahresziele bleiben bestätigt Für das Gesamtjahr hält The Platform Group an seiner Prognose fest. Geplant sind ein Bruttowarenvolumen von 1,7 Milliarden Euro, mindestens 1,0 Milliarde Euro Nettoumsatz und ein bereinigtes EBITDA zwischen 70 und 80 Millionen Euro. Damit bleibt der Wachstumskurs für 2026 offiziell intakt. Zugleich steigt die Bedeutung des vierten Quartals, weil die bestätigten Ziele eine weitere operative Beschleunigung und eine stabilere Ergebnisentwicklung voraussetzen. An der Börse reagierte die Aktie am 5. November zunächst deutlich: Um 13.07 Uhr notierte sie bei 0,664 Euro und lag 12,93 Prozent über dem Vortag. Seit Jahresbeginn stand jedoch weiterhin ein Minus von 87,66 Prozent zu Buche. Die starke Tagesbewegung allein lässt daher keine belastbare Bewertung der Zahlen durch den Markt zu. Weitere Hinweise zur Einordnung der Geschäftsentwicklung dürfte die angekündigte Ergebnispräsentation liefern. Der Webcast mit dem Vorstand war für heute um 15.30 Uhr angesetzt.

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