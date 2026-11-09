Merken Teilen

Kurz vor Black Friday melden Nutzer eines US-Warndienstes alle drei Minuten einen neuen Fake-Shop, zitiert AV-Comparatives einen Bericht von Savi Security. Binnen 60 Tagen habe sich die Zahl gemeldeter Weihnachts-Fakes verfünffacht. 85 Prozent der Shops seien nach zwei Wochen wieder verschwunden und damit zu schnell, um sie überhaupt sperren zu können. Auch sei auf Warnsignale wie Rechtschreibfehler oder schludriges Design immer weniger Verlass.

Fake-Shops nehmen vor dem Weihnachtsgeschäft stark zu Kurz vor Black Friday warnt AV-Comparatives vor einer deutlichen Zunahme betrügerischer Online-Shops. Nach Angaben eines von AV-Comparatives zitierten Berichts von Savi Security melden Nutzer des US-Dienstes Scamwise derzeit etwa alle drei Minuten einen neuen Fake-Shop. Das entspricht rund 500 Meldungen pro Tag. Besonders auffällig ist die Dynamik im Weihnachtsgeschäft: Binnen 60 Tagen habe sich die Zahl gemeldeter saisonaler Fake-Shops verfünffacht. Zugleich verschwinden viele Angebote sehr schnell wieder. Laut Bericht sind 85 Prozent der betrügerischen Shops nach zwei Wochen offline. Damit bleiben sie oft nur kurz genug sichtbar, um Käufer anzulocken, aber zu kurz, um zuverlässig vorab gesperrt zu werden. Für den Online-Einkauf verschärft sich damit ein bekanntes Risiko. Klassische Warnsignale verlieren an Aussagekraft: Rechtschreibfehler, schlechte Gestaltung oder auffällige Produktseiten gelten laut AV-Comparatives immer seltener als verlässliche Hinweise. Betrügerische Shops treten zunehmend professionell auf und nutzen die hohe Rabattbereitschaft rund um Black Week, Black Friday und die Weihnachtssaison.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

AV-Comparatives testet Schutzsoftware gegen 500 Fake-Shop-URLs AV-Comparatives hat dazu den „Fake-Shop Detection Test 2026“ veröffentlicht. Geprüft wurden Sicherheitsprodukte gegen 500 aktive Fake-Shop-URLs, die aus einem größeren Pool noch erreichbarer Seiten ausgewählt wurden. Zusätzlich testete die Organisation 100 populäre, legitime Shopping-Websites, um Fehlalarme zu erfassen. Die Prüfung lief vom 1. bis 7. Oktober 2026. Für eine Zertifizierung mussten Produkte mindestens 80 Prozent der Fake-Shops erkennen und durften zugleich keinen einzigen Fehlalarm bei seriösen Shopping-Seiten auslösen. Die vollständigen Ergebnisse stehen unter https://av-comparatives.org/fake-shops-detection-test-2026/ bereit. Eine Zertifizierung erhielten sieben Produkte: Avast Premium Security, Bitdefender Total Security, F-Secure Internet Security, Kaspersky Premium, NordVPN Next-gen Antivirus, Norton 360 Deluxe und Norton VPN Ultimate. Nach Einschätzung von AV-Comparatives kann Sicherheitssoftware eine zusätzliche Schutzschicht bieten, wenn sie Websites beim Besuch analysiert und Nutzer vor der Eingabe von Zahlungsdaten warnt. Schutz bleibt eine Kombination aus Technik und Prüfung Verbraucher können das Risiko zusätzlich senken, indem sie Webadressen auf abweichende Schreibweisen prüfen, extreme Rabatte kritisch bewerten und Zahlungsmethoden mit Käuferschutz nutzen. Gerade bei saisonalen Angeboten bleibt Verbraucherschutz damit eng mit technischer Erkennung und sorgfältiger Prüfung verbunden. AV-Comparatives verweist außerdem auf Produktberichte und weitere Tipps im Rahmen des Tests. Der nächste Prüfpunkt ist die Entwicklung rund um das Weihnachtsgeschäft nach Black Friday am 27. November.

Merken Teilen