Ein Zahlungssystem, das einfach zu bedienen ist, vielseitig im Einsatz – und das auch noch zu attraktiven Kosten: Davon träumt jeder Händler. Pascal Beij, Chief Commercial Officer von Unzer, hat den Unified Commerce bereits klar vor Augen. Im etailment-Podcast „Achtung, Handel!" erläutert er, wie sich Zahlungsabwicklung, Kassensoftware und Echtzeit-Datenanalyse in einem System zusammenführen lassen, wieso der Rechnungskauf weiter wächst und warum Wero nach iDEAL in den Niederlanden nun in Deutschland die Girocard übernehmen sollte. Jetzt reinhören
Im etailment-Podcast „Achtung, Handel!“ spricht Björn Böer mit Pascal Beij, Chief Commercial Officer von Unzer, über das Zahlungssystem der Zukunft. Im Mittelpunkt steht die Frage, wann kleine und mittelgroße Händler eine Lösung nutzen können, die einfach bedienbar, vielseitig einsetzbar und kostenattraktiv ist. Beij bringt dafür zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Payment- und Handelsbranche mit. Vor seiner Zeit bei Unzer leitete er unter anderem das Retail-Geschäft von Planet.
Unzer beschreibt Beij als Zahlungs- und Softwareanbieter mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen richtet sich vor allem an den deutschen Mittelstand und ist neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz und den nordischen Ländern aktiv. Der Fokus liegt auf der Digitalisierung des Einzelhandels: Unzer verbindet stationäre Bezahl- und Kassenlösungen mit Angeboten für den E-Commerce. Nach Beijs Angaben wächst das Unternehmen zweistellig, sieht aber zugleich einen Markt, in dem sich die Anforderungen der Händler deutlich verändern.
Zahlung wird Teil des Kundenerlebnisses
Aus Sicht von Beij ist Bezahlen längst mehr als ein technischer Vorgang am Ende des Einkaufs. Händler achten stärker darauf, dass Kundinnen und Kunden mit den Zahlungsmitteln zahlen können, die sie kennen und bevorzugen. Im stationären Handel betrifft das in Deutschland weiterhin die Girocard. Im Onlinegeschäft bleibt der Rechnungskauf relevant: Beij nennt ihn das zweitwichtigste Zahlungsmittel im E-Commerce nach PayPal.
Die Herausforderung entsteht vor allem dort, wo Händler Filialgeschäft und Onlinekanal gleichzeitig betreiben. Sie benötigen einen Überblick über Zahlungen aus unterschiedlichen Kanälen, passende Kassensoftware und die Akzeptanz neuer Wallets. Beij beschreibt den Wunsch nach einem gemeinsamen Dashboard, das Transaktionen sichtbar macht und Abläufe vereinfacht. Für viele Händler geht es damit um weniger Schnittstellen, weniger Anbieter und eine konsistentere Steuerung des Geschäfts.
Unified Commerce statt isolierter Kanäle
Unzer setzt dafür auf Unified Commerce. Nach Beijs Verständnis geht dieser Ansatz über klassisches Multichannel hinaus. Er verbindet verschiedene Verkaufskanäle und soll Daten in Echtzeit einlesen. Perspektivisch sollen diese Daten auch mithilfe von KI analysiert werden. Im Zentrum stehen dabei Zahlungs- und Bestelldaten, weil Unzer neben Payment-Lösungen auch Kassensysteme anbietet.
Beij betont, dass Händler ihr Geschäft vor allem in Bestellungen denken. Zahlungsanbieter blicken dagegen häufig zuerst auf Transaktionen. Unified Commerce soll diese Perspektiven zusammenführen: Welche Bestellungen laufen, mit welchen Zahlungsmitteln werden sie bezahlt, welche Trends lassen sich erkennen? Daraus entsteht ein transparenteres Bild der Kunden- und Zahlungsströme, das besonders für mittelständische Händler relevant ist.
Im Podcast geht es außerdem um Unzer One, die Rolle des Rechnungskaufs und die Frage, welche Bedeutung Wero in Deutschland erreichen kann. Beij verweist dabei auf iDEAL in den Niederlanden und diskutiert, ob Wero hierzulande eine größere Rolle gegenüber der Girocard übernehmen sollte. Der vollständige Podcast ist hier verfügbar: Jetzt reinhören.