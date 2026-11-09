Im etailment-Podcast „Achtung, Handel!“ spricht Björn Böer mit Pascal Beij, Chief Commercial Officer von Unzer, über das Zahlungssystem der Zukunft. Im Mittelpunkt steht die Frage, wann kleine und mittelgroße Händler eine Lösung nutzen können, die einfach bedienbar, vielseitig einsetzbar und kostenattraktiv ist. Beij bringt dafür zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Payment- und Handelsbranche mit. Vor seiner Zeit bei Unzer leitete er unter anderem das Retail-Geschäft von Planet.

Unzer beschreibt Beij als Zahlungs- und Softwareanbieter mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen richtet sich vor allem an den deutschen Mittelstand und ist neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz und den nordischen Ländern aktiv. Der Fokus liegt auf der Digitalisierung des Einzelhandels: Unzer verbindet stationäre Bezahl- und Kassenlösungen mit Angeboten für den E-Commerce. Nach Beijs Angaben wächst das Unternehmen zweistellig, sieht aber zugleich einen Markt, in dem sich die Anforderungen der Händler deutlich verändern.

Zahlung wird Teil des Kundenerlebnisses

Aus Sicht von Beij ist Bezahlen längst mehr als ein technischer Vorgang am Ende des Einkaufs. Händler achten stärker darauf, dass Kundinnen und Kunden mit den Zahlungsmitteln zahlen können, die sie kennen und bevorzugen. Im stationären Handel betrifft das in Deutschland weiterhin die Girocard. Im Onlinegeschäft bleibt der Rechnungskauf relevant: Beij nennt ihn das zweitwichtigste Zahlungsmittel im E-Commerce nach PayPal.