Temu erweitert in Deutschland kurz vor dem Black Friday seine Bezahloptionen: Kundinnen und Kunden können Bestellungen künftig direkt vom Bankkonto begleichen, berichtet Channelx.world. Dafür integriert der Online-Marktplatz die Pay-by-Bank-Lösung von TrueLayer in den Checkout. Nutzer wählen die Methode beim Bezahlen aus, bestätigen die Transaktion in ihrer eigenen Banking-App und müssen keine Kartendaten eingeben. Das Geld wird laut TrueLayer sofort übertragen.

Der Start fällt bewusst in die verkaufsstarke Phase vor Black Friday und Weihnachten. Deutschland ist dabei der erste europäische Temu-Markt, in dem die Funktion live ist. Weitere europäische Märkte sollen folgen, ein konkreter Zeitplan wird im vorliegenden Material jedoch nicht genannt. Für Temu bedeutet die Einführung eine zusätzliche Option im Payment-Mix; für Käufer steht vor allem der einfachere Checkout im Vordergrund.

TrueLayer beschreibt Pay by Bank als Kombination aus Echtzeitüberweisung und direkter Bankanbindung. Der Dienst soll Zahlungen sicher, schnell und reibungsarm machen und zugleich eine kostengünstige Alternative zu Kartenzahlungen bieten. Nach Angaben des Unternehmens wird das Netzwerk von mehr als 30 Millionen Menschen in Europa genutzt. TrueLayer verarbeitet demnach jährlich Zahlungen von mehr als 150 Milliarden US-Dollar und ist in 22 Märkten aktiv.