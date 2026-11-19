Temu-Kunden in Deutschland können pünktlich vor Black Friday direkt vom Bankkonto bezahlen, berichtet Channelx.world. Der Kunde gebe die Zahlung in seiner Banking-App frei, das Geld fließe sofort. Der Rest von Temus europäischen Märkten folge später. Außerdem prüfe Temu in acht Ländern, darunter Deutschland, mit seinem Partner TrueLayer, ob neue Verkäufer tatsächlich Inhaber ihres Geschäftskontos seien. Das beschleunige ihre Aufnahme auf dem Marktplatz.
Temu erweitert in Deutschland kurz vor dem Black Friday seine Bezahloptionen: Kundinnen und Kunden können Bestellungen künftig direkt vom Bankkonto begleichen, berichtet Channelx.world. Dafür integriert der Online-Marktplatz die Pay-by-Bank-Lösung von TrueLayer in den Checkout. Nutzer wählen die Methode beim Bezahlen aus, bestätigen die Transaktion in ihrer eigenen Banking-App und müssen keine Kartendaten eingeben. Das Geld wird laut TrueLayer sofort übertragen.
Der Start fällt bewusst in die verkaufsstarke Phase vor Black Friday und Weihnachten. Deutschland ist dabei der erste europäische Temu-Markt, in dem die Funktion live ist. Weitere europäische Märkte sollen folgen, ein konkreter Zeitplan wird im vorliegenden Material jedoch nicht genannt. Für Temu bedeutet die Einführung eine zusätzliche Option im Payment-Mix; für Käufer steht vor allem der einfachere Checkout im Vordergrund.
Direktzahlung ohne Kartendaten
TrueLayer beschreibt Pay by Bank als Kombination aus Echtzeitüberweisung und direkter Bankanbindung. Der Dienst soll Zahlungen sicher, schnell und reibungsarm machen und zugleich eine kostengünstige Alternative zu Kartenzahlungen bieten. Nach Angaben des Unternehmens wird das Netzwerk von mehr als 30 Millionen Menschen in Europa genutzt. TrueLayer verarbeitet demnach jährlich Zahlungen von mehr als 150 Milliarden US-Dollar und ist in 22 Märkten aktiv.
Für Temu ist die Einbindung auch ein Signal an europäische Kunden, die beim Onlinekauf zunehmend vertraute und schnelle Zahlwege erwarten. Die Zahlung bleibt im Bankumfeld des Kunden verankert, weil die Freigabe über die jeweilige Banking-App erfolgt. Sensible Kartendaten müssen beim Checkout nicht eingetippt werden. TrueLayer-Chef Francesco Simoneschi wertet die Integration bei einem Marktplatz dieser Größe als Hinweis darauf, dass Pay by Bank im Alltag angekommen ist.
Schnellere Prüfung neuer Verkäufer
Neben der Bezahlfunktion nutzt Temu ein weiteres TrueLayer-Produkt für die Verkäuferprüfung. In acht europäischen Märkten – Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien und Finnland – wird geprüft, ob neue Verkäufer tatsächlich Inhaber des angegebenen Geschäftskontos sind. Diese Verifikation soll die Aufnahme auf dem Marktplatz beschleunigen und den administrativen Aufwand reduzieren.
Der Hintergrund ist laut Temus aktuellem Small Business Insights Report die operative Komplexität, die kleine Unternehmen häufig als Hindernis beim Erschließen neuer Vertriebskanäle wie Online-Marktplätze nennen. Mit der Bankkonto-Verifikation können Händler ihre Geschäftskonten über bestehende Bankdaten bestätigen. Das soll den Einstieg erleichtern und lokalen Verkäufern helfen, schneller online zu skalieren.
Die Partnerschaft umfasst damit zwei Ebenen: eine neue Direktzahlung für deutsche Käufer und eine Konto-Verifikation für Verkäufer in acht Ländern. Live ist Pay by Bank zunächst in Deutschland; die weiteren europäischen Temu-Märkte folgen später. Ein Termin dafür fehlt bislang.