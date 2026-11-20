Bei 44 Prozent der 50 größten deutschen Online-Shops gelangt ein KI-Agent als Gast ohne menschliche Hilfe bis zur Auswahl der Zahlart, zeigt eine Studie der Digitalagentur i22. Suche und Warenkorb meistere er fast immer, ausbremsen lasse er sich erst an der Kasse: vom Kontozwang oder vom Rechnungskauf, der nur über einen Zahlungsdienst mit Login laufe. In der Mode komme der Agent nur in einem von zehn Shops durch. Einen eigenen Kaufweg für Agenten biete kein einziger Shop an. Mit der Sichtbarkeit in KI-Antworten hänge das nicht zusammen, denn dort fehlten 30 Prozent der Shops komplett.
Eine Studie der Digitalagentur i22 zeigt, wie weit autonome Einkaufsprozesse im deutschen Onlinehandel bereits kommen – und wo sie scheitern. Bei 44 Prozent der 50 größten deutschen Online-Shops gelangt ein KI-Agent als Gast ohne menschliche Hilfe bis zur Auswahl der Zahlart. Suche und Warenkorb bewältigt er demnach fast immer; die eigentliche Hürde liegt an der Kasse.
Ausgebremst wird der Agent vor allem durch Kontozwang oder durch Rechnungskauf-Modelle, die nur über einen Zahlungsdienst mit Login funktionieren. Damit wird Payment zum zentralen Prüfpunkt für agentische Kaufprozesse. Besonders deutlich fällt die Schwäche in der Mode aus: Dort kommt der Agent nur in einem von zehn Shops durch.
Agentenfreundliche Kaufwege fehlen
Die Ergebnisse machen sichtbar, dass viele große Shops zwar technisch auffindbar und grundsätzlich navigierbar sind, aber noch keinen eigenen Kaufweg für Agenten anbieten. Laut Studie verfügt kein einziger der untersuchten Shops über einen spezifischen Checkout, der auf autonome Agenten ausgerichtet ist. Für den E-Commerce entsteht damit eine neue Usability-Frage: Der Kaufprozess muss künftig auch dann funktionieren, wenn kein Mensch jeden Schritt manuell bestätigt.
Bemerkenswert ist zudem der Befund zur Sichtbarkeit in KI-Antworten. Mit der Fähigkeit eines Agenten, den Checkout zu erreichen, hängt sie laut Studie nicht zusammen. In den KI-Antworten fehlten 30 Prozent der Shops komplett. Damit zeigt sich eine zweite Baustelle: Shops müssen einerseits für autonome Kaufvorgänge zugänglich sein, andererseits in KI-gestützten Such- und Antwortsystemen überhaupt erscheinen.
i22 positioniert sich als AI Value Engineers
Die Studie steht im Kontext der aktuellen AI-Aktivitäten von i22. Die Digitalagentur beschreibt ihren Alltag mit AI als Zusammenspiel aus Kundenprojekten, Veranstaltungen und eigener Anwendung. Unter CEO Rainer Balensiefer positioniert sich i22 als AI Value Engineers für Marketing, Vertrieb und Service. Dazu passen Beiträge zu generativer AI in der Kundenberatung, zur Veränderung der Agenturwelt durch AI-Agenten sowie zur Frage, wie AI-Tools das Leistungsbündel von Digitalagenturen verändern.
Auch konkrete Projekte und Auszeichnungen prägen das Profil. MIA gewann den German Design Award 2027 in der Kategorie Interactive User Experience. Auf der DIGITAL X 2026 trat MIA im Umfeld der Deutschen Telekom auf und traf dort einen physischen Kollegen, einen Roboter am Telekom-Stand. Zudem wurde Wissen@Service, eine Zertifizierungsplattform für die Telekom, mit dem eLearning Award 2026 ausgezeichnet.
Der Blick auf die Studienergebnisse macht den nächsten Handlungsbedarf greifbar: Große Online-Shops sind für Agenten oft bereits bis zum Warenkorb nutzbar, verlieren den Prozess jedoch beim Abschluss. Offen bleibt, wie schnell der Handel Checkout, Login-Logik und Sichtbarkeit in KI-Antworten anpasst; der aktuelle Messpunkt liegt bei 50 untersuchten Shops.