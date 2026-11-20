Eine Studie der Digitalagentur i22 zeigt, wie weit autonome Einkaufsprozesse im deutschen Onlinehandel bereits kommen – und wo sie scheitern. Bei 44 Prozent der 50 größten deutschen Online-Shops gelangt ein KI-Agent als Gast ohne menschliche Hilfe bis zur Auswahl der Zahlart. Suche und Warenkorb bewältigt er demnach fast immer; die eigentliche Hürde liegt an der Kasse.

Ausgebremst wird der Agent vor allem durch Kontozwang oder durch Rechnungskauf-Modelle, die nur über einen Zahlungsdienst mit Login funktionieren. Damit wird Payment zum zentralen Prüfpunkt für agentische Kaufprozesse. Besonders deutlich fällt die Schwäche in der Mode aus: Dort kommt der Agent nur in einem von zehn Shops durch.

Agentenfreundliche Kaufwege fehlen

Die Ergebnisse machen sichtbar, dass viele große Shops zwar technisch auffindbar und grundsätzlich navigierbar sind, aber noch keinen eigenen Kaufweg für Agenten anbieten. Laut Studie verfügt kein einziger der untersuchten Shops über einen spezifischen Checkout, der auf autonome Agenten ausgerichtet ist. Für den E-Commerce entsteht damit eine neue Usability-Frage: Der Kaufprozess muss künftig auch dann funktionieren, wenn kein Mensch jeden Schritt manuell bestätigt.