Ebay fordert seine Verkäufer auf, Versandoptionen, Maße, Gewichte und Versandkosten ihrer Angebote vor dem Jahreswechsel zu prüfen, berichtet Haendlerbund.de. Anlass sind neue Konditionen von DHL und Deutscher Post ab 1. Januar 2027. Online bleibe das Porto für leichte Sendungen und Pakete bis fünf Kilogramm weitgehend stabil; in der Filiale, bei schweren Paketen und beim Versand außerhalb der EU werde es teurer. Der Maxibrief dürfe auf zwei Kilogramm zulegen, müsse aber von fünf auf drei Zentimeter Dicke abspecken.

Ebay fordert Verkäufer dazu auf, ihre Versandoptionen, Maße, Gewichte und Versandkosten rechtzeitig zu kontrollieren, wie Haendlerbund.de berichtet. Hintergrund sind neue Konditionen von DHL und Deutscher Post, die zum 1. Januar 2027 greifen. Für den Onlinehandel geht es damit nicht allein um höhere Portokosten, sondern auch um veränderte Formate, Gewichtsgrenzen und wegfallende Versandarten. Ebay empfiehlt deshalb, Angebote vor dem Jahreswechsel zu prüfen und die Versandkalkulation entsprechend anzupassen.

Onlinepreise bleiben teilweise stabil

Bei der Logistik zeichnet sich eine stärkere Trennung zwischen Online- und Filialpreisen ab. Online sollen die Preise für kleine, leichte Sendungen sowie Pakete bis fünf Kilogramm weitgehend stabil bleiben. Teurer wird es dagegen bei Filialsendungen, schweren Paketen und Sendungen in Länder außerhalb der EU. Für Verkäufer mit internationalen Sortimenten oder schwereren Artikeln können sich dadurch spürbare Änderungen bei Marge und Versandstrategie ergeben.

Besonders relevant sind die neuen Maße und Gewichte im Briefbereich. Der Maxibrief darf künftig bis zu zwei Kilogramm wiegen, wird aber in der Höhe deutlich begrenzt: Statt bisher fünf Zentimeter sind nur noch drei Zentimeter erlaubt. Die Warensendung behält dagegen ihre Höhe von fünf Zentimetern. Für Produkte, die bislang knapp in den Maxibrief passten, kann diese Änderung zu einer anderen Versandart und damit zu höheren Kosten führen.