Das Ifo-Beschäftigungsbarometer hat im November wieder nachgegeben. Nach drei Anstiegen in Folge sank der Indikator von 95,5 Punkten im Oktober auf 94,7 Punkte, wie das Ifo-Institut berichtet. Damit zeigt sich: Die vorsichtige Erholung der vergangenen Monate ist vorerst gebremst. Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, spricht von einem Dämpfer; eine Trendwende am Arbeitsmarkt sei weiterhin nicht erkennbar.

Der Rückgang des Barometers macht deutlich, dass viele Unternehmen in Deutschland bei Neueinstellungen wieder zurückhaltender planen. Über mehrere Branchen hinweg überwiegt die Vorsicht. In Teilen der Wirtschaft werden Stellenpläne zwar weniger stark gekürzt als zuvor, ein breiter Beschäftigungsaufbau ist daraus aber nicht abzulesen. Besonders relevant ist der Befund, weil das Barometer die Personalabsichten der Unternehmen abbildet und damit einen frühen Hinweis auf die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt gibt.

Industrie bleibt unter Druck

In der Industrie hat sich die Lage erneut leicht verschlechtert. Die Unternehmen planen weiterhin mit weniger Personal. Besonders auffällig ist die Entwicklung in der Automobilindustrie: Dort hat sich der Trend zum Stellenabbau spürbar verstärkt. Auch die Möbelindustrie will deutlich mehr Stellen streichen. Beide Branchen prägen damit das schwache Gesamtbild im verarbeitenden Gewerbe.