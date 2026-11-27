Nach drei Anstiegen in Folge ist das Ifo-Beschäftigungsbarometer im November auf 94,7 Punkte gefallen, meldet das Ifo-Institut. Im Handel habe der Druck zum Stellenabbau zwar etwas nachgelassen, die Personalplanung zeige aber weiter nach unten. Bei den Dienstleistern sei der zuletzt geplante Aufbau zum Erliegen gekommen, gerade bei IT-Dienstleistern sinke die Bereitschaft zu Neueinstellungen. In der Industrie baue vor allem die Autobranche verstärkt Stellen ab, auch die Möbelindustrie wolle deutlich mehr streichen. Eine Trendwende sei nicht in Sicht.
Das Ifo-Beschäftigungsbarometer hat im November wieder nachgegeben. Nach drei Anstiegen in Folge sank der Indikator von 95,5 Punkten im Oktober auf 94,7 Punkte, wie das Ifo-Institut berichtet. Damit zeigt sich: Die vorsichtige Erholung der vergangenen Monate ist vorerst gebremst. Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, spricht von einem Dämpfer; eine Trendwende am Arbeitsmarkt sei weiterhin nicht erkennbar.
Der Rückgang des Barometers macht deutlich, dass viele Unternehmen in Deutschland bei Neueinstellungen wieder zurückhaltender planen. Über mehrere Branchen hinweg überwiegt die Vorsicht. In Teilen der Wirtschaft werden Stellenpläne zwar weniger stark gekürzt als zuvor, ein breiter Beschäftigungsaufbau ist daraus aber nicht abzulesen. Besonders relevant ist der Befund, weil das Barometer die Personalabsichten der Unternehmen abbildet und damit einen frühen Hinweis auf die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt gibt.
Industrie bleibt unter Druck
In der Industrie hat sich die Lage erneut leicht verschlechtert. Die Unternehmen planen weiterhin mit weniger Personal. Besonders auffällig ist die Entwicklung in der Automobilindustrie: Dort hat sich der Trend zum Stellenabbau spürbar verstärkt. Auch die Möbelindustrie will deutlich mehr Stellen streichen. Beide Branchen prägen damit das schwache Gesamtbild im verarbeitenden Gewerbe.
Es gibt jedoch einzelne Gegenbewegungen. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen wächst die Einstellungsbereitschaft weiter. Diese Entwicklung reicht nach den Angaben des Ifo-Instituts aber nicht aus, um die breitere Zurückhaltung in der Industrie auszugleichen. Insgesamt bleibt die Personalplanung in der Branche abwärtsgerichtet.
Dienstleister stoppen Beschäftigungsaufbau
Bei den Dienstleistern ist der zuletzt geplante Beschäftigungsaufbau zum Erliegen gekommen. Die Personalplanungen sind insgesamt ausgeglichen, also weder klar auf Wachstum noch eindeutig auf Abbau ausgerichtet. Auffällig ist die Zurückhaltung bei IT-Dienstleistern: Gerade dort sinkt die Bereitschaft, neue Beschäftigte einzustellen. Leiharbeitsfirmen bleiben dagegen weiter optimistisch.
Im Handel und im Baugewerbe hat der Druck zum Stellenabbau etwas nachgelassen. Dennoch planen die Unternehmen in beiden Bereichen weiterhin mit weniger Beschäftigten. Für den Handel bedeutet das: Die Lage entspannt sich nur begrenzt, die Personalplanung zeigt nach wie vor nach unten. Auch im Bau bleibt die Beschäftigungsperspektive belastet.
Das Gesamtbild bleibt damit verhalten. Nach dem kurzen Aufhellen der Vormonate signalisiert das Barometer wieder mehr Vorsicht in den Unternehmen. Eine breite Erholung der Beschäftigungspläne ist aus den Novemberwerten nicht abzuleiten. Der nächste Prüfpunkt ist, ob sich der Rückgang im Dezember fortsetzt oder stabilisiert; im November steht das Ifo-Beschäftigungsbarometer bei 94,7 Punkten.