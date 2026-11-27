Das GfK-Konsumklima steigt für Dezember um magere 0,7 auf minus 30,2 Punkte und liegt damit noch unter dem Vorjahresniveau, berichtet NielsenIQ.com. Für das Weihnachtsgeschäft verheiße das wenig Gutes. Zwar steige die Einkommenserwartung leicht, und die Sparneigung sinke zum zweiten Mal in Folge. Doch die Anschaffungsneigung trete auf der Stelle, und die Konjunkturerwartung sinke nach sechs Anstiegen erstmals wieder. Zugleich wachse die Inflationssorge, trotz Tankrabatt.

Das NIM Konsumklima powered by GfK hellt sich vor Dezember 2026 nur minimal auf. Der Gesamtindikator steigt gegenüber dem revidierten Vormonat um 0,7 Punkte auf minus 30,2 Punkte, bleibt damit aber auf sehr niedrigem Niveau und sogar unter dem Stand des Vorjahres. Für das Weihnachtsgeschäft ist das ein schwaches Signal: Die Verbraucherstimmung tritt weitgehend auf der Stelle, während zentrale Belastungsfaktoren bestehen bleiben. Darüber berichtet NielsenIQ.com.

Kaum Impulse für zusätzliche Käufe

Die Einkommenserwartungen steigen im November zwar um 1,8 Punkte auf -13,9 Zähler. Im Jahresvergleich liegt der Indikator jedoch knapp 14 Punkte niedriger. Nach Angaben des NIM belasten weiterhin vor allem hohe Energiepreise die Haushalte und verhindern eine spürbare Erholung der Einkommensaussichten. Auch die Anschaffungsneigung verbessert sich nur leicht: Sie legt um 0,4 Punkte auf -11,5 Zähler zu. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minus von 5,5 Punkten. Damit bleibt die Kaufbereitschaft schwach, und die Preise prägen weiter die Konsumlaune.

Etwas Unterstützung kommt von der Sparneigung. Sie sinkt zum zweiten Mal in Folge und gibt um 1,6 Punkte auf 15,6 Zähler nach. Das wirkt rechnerisch positiv auf das Konsumklima. Der Effekt reicht aber nicht aus, um den Gesamtindikator aus seinem niedrigen Bereich zu lösen. Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM, ordnet die Lage entsprechend nüchtern ein: Die Verbraucherstimmung zeige im November keine großen Veränderungen und bleibe auf niedrigem Niveau. Eine NIM-Studie zu geplanten Geschenkekäufen bestätige die zurückhaltende Kauflaune.

Konjunkturerwartung fällt nach sechs Anstiegen

Ein Dämpfer kommt von den Konjunkturerwartungen. Nach sechs Anstiegen in Folge sinkt der Indikator um 3,7 Punkte auf -1,6 Zähler und liegt damit etwa auf Vorjahresniveau. Zugleich nehmen die Preiserwartungen wieder zu: Sie steigen trotz Entlastungen wie dem Tankrabatt um 1,8 Punkte auf 2,8 Zähler. Die wachsende Inflationssorge bleibt damit ein zentraler Faktor für das Konsumverhalten in Deutschland.

Methodisch basiert die Auswertung auf rund 2.000 Verbraucherinterviews, die im Auftrag der EU-Kommission durchgeführt wurden. Der Befragungszeitraum lag zwischen dem 28. Oktober und dem 9. November 2026. Das Konsumklima gilt als Frühindikator für die Entwicklung des privaten Konsums im Folgemonat und wird aus Einkommenserwartung, Anschaffungsneigung und Sparneigung berechnet. Die nächste Veröffentlichung ist für Freitag, den 18. Dezember 2026, um 8.00 Uhr angekündigt.