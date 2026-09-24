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Die OECD rechnet für Deutschland in diesem Jahr mit 1,1 Prozent Wachstum statt der im Juni erwarteten 0,7 Prozent, berichtet Tagesschau.de. Den Schub liefere vor allem der Export von Elektronik und Ausrüstung im Sog des KI-Booms, hinzu komme öffentliches Geld für Verteidigung und Infrastruktur. Für 2027 bleibe es bei 1,1 Prozent. Den Haken sehe die OECD im Iran-Krieg: Dauere er an oder eskaliere er, verteuere sich Energie, was den privaten Konsum weiter belasten werde.

OECD hebt Ausblick für Deutschland an Die OECD bewertet die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland spürbar optimistischer als noch im Sommer. Für das laufende Jahr erwartet die Organisation nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 1,1 Prozent. Im Juni hatte die Prognose noch bei 0,7 Prozent gelegen. Damit fällt die Korrektur deutlich aus und signalisiert eine robustere Entwicklung, als zuvor angenommen wurde, berichtet Tagesschau.de. Der wichtigste Impuls kommt nach Einschätzung der OECD aus dem Auslandsgeschäft. Besonders der Export von Elektronik und Ausrüstung profitiert vom globalen Schub rund um den KI-Boom. Diese Nachfrage wirkt als Treiber für die deutsche Industrie und stützt die Konjunktur in einer Phase, in der andere Bereiche weiter unter Druck stehen. Exporte und staatliche Ausgaben stützen das Wachstum Neben der Exportdynamik verweist die OECD auf öffentliches Geld für Verteidigung und Infrastruktur. Diese Ausgaben tragen zusätzlich dazu bei, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren. Der angehobene Ausblick beruht damit auf zwei Faktoren: einer stärkeren internationalen Nachfrage nach bestimmten deutschen Gütern und staatlichen Investitionen in sicherheits- und standortrelevante Bereiche.

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Auch für 2027 bleibt die Einschätzung positiv. Die OECD hält an ihrer Erwartung fest, dass die deutsche Wirtschaft dann ebenfalls um 1,1 Prozent wachsen wird. Damit zeichnet die Organisation ein Bild moderater, aber anhaltender Expansion. Von einem kräftigen Aufschwung ist in den vorliegenden Angaben jedoch nicht die Rede. Iran-Krieg bleibt der zentrale Risikofaktor Als größten Vorbehalt nennt die OECD den Iran-Krieg. Sollte der Konflikt andauern oder eskalieren, könnten die Energiepreise steigen. Das würde private Haushalte zusätzlich belasten und den Konsum schwächen. Gerade dieser Punkt bleibt für die weitere Entwicklung sensibel, weil höhere Energiekosten unmittelbar auf Budgets und Kaufkraft wirken. Die neue Prognose ist deshalb ein positives Signal, bleibt aber an klare Bedingungen geknüpft. Die OECD sieht Deutschland im laufenden Jahr stärker wachsen als zuletzt erwartet. Gleichzeitig hängt die Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher wesentlich davon ab, ob der Iran-Krieg die Energiepreise weiter nach oben treibt.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge