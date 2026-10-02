DeinFach, eine Tochter der Deutschen Post, führt seine anbieteroffenen Paketautomaten mit dem Netz von Myflexbox zusammen. Der gemeinsame Auftritt erfolgt künftig unter dem Namen Myflexbox, wie DHL.de meldet. Damit wird die bestehende Automatenstruktur rund um Packstationen, Poststationen und DeinFach-Automaten um ein weiteres Netz ergänzt, das in Deutschland und Österreich bereits sichtbar ausgebaut ist.

Myflexbox wird zur gemeinsamen Marke

Im Mittelpunkt des Zusammenschlusses steht die Bündelung zweier anbieteroffener Automatenangebote. DeinFach bringt seine Automaten in die Kooperation ein, Myflexbox seinen bestehenden Bestand. Künftig soll der Marktauftritt unter einer einheitlichen Marke erfolgen. Für die Logistik entsteht damit ein klarer adressierbares Automatennetz, das verschiedene bestehende Stationstypen zusammenführt und unter dem Namen Myflexbox weitergeführt wird.

Der Schritt erweitert das Netz aus Packstationen, Poststationen und DeinFach-Automaten um rund 3.000 Myflexbox-Stationen. Diese befinden sich in Deutschland und Österreich. Die Zahl markiert den unmittelbaren Zuwachs, den die Zusammenführung für das Automatenangebot bringt. Zugleich wird die bisherige Struktur stärker unter einer gemeinsamen Bezeichnung gebündelt, was den Auftritt des Angebots vereinheitlicht.

Ausbauziel bis 2030

Für Deutschland ist ein deutlich größeres Netz vorgesehen. Bis 2030 soll das Automatennetz auf rund 50.000 Stationen wachsen. Mindestens die Hälfte davon soll unter der Myflexbox-Flagge betrieben werden. Damit erhält die Marke eine zentrale Rolle im geplanten Ausbau der Paketautomateninfrastruktur.

Die Meldung beschreibt damit weniger eine einzelne Standorterweiterung als eine Neuordnung innerhalb des Automatenangebots. Aus DeinFach und Myflexbox wird ein gemeinsamer Auftritt, der bestehende Stationen integriert und den weiteren Ausbau unter einer Marke bündelt. Konkret genannt sind 3.000 zusätzliche Myflexbox-Stationen in Deutschland und Österreich sowie das Ausbauziel von 50.000 Automatenstationen in Deutschland bis 2030, davon mindestens die Hälfte unter Myflexbox-Flagge.