Digitale Shopping-Assistenten treffen im deutschen Onlinehandel auf ein deutliches Interesse: Laut einer Umfrage von Lufthansa Industry Solutions finden 76 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher solche Angebote attraktiv. Gemeint sind Assistenten, die Konsumwünsche und Alltagssituationen verstehen, passende Produkte empfehlen und den Einkauf mit zusätzlichen Services begleiten. Besonders gefragt sind Preisvergleiche, Alternativangebote und Zusatzinformationen.

Zwischen Stöbern und Kauf entsteht Reibung

Die Befragung von mehr als 1.000 Personen zeigt, wie fest der Onlinehandel im Kaufalltag verankert ist. Drei Viertel der Befragten informieren sich mindestens einmal pro Woche in Online-Shops. Am Ende kauft jedoch nur etwa jeder Zweite. Lufthansa Industry Solutions beschreibt damit eine Lücke zwischen Suche, Orientierung und tatsächlichem Kaufabschluss.

Ein wesentlicher Grund liegt in der Komplexität vieler Kaufentscheidungen. Ein Drittel der Befragten bricht den Prozess häufig ab, weil die Auswahl zu kompliziert wird oder zu viel Zeit kostet. Ein Viertel weicht nach einem Abbruch lieber auf ein Geschäft vor Ort aus. Für Shops entsteht dadurch ein messbares Abwanderungsrisiko: Nach frustrierender Suche wechseln 45 Prozent zu einem anderen Online-Händler, 43 Prozent zu Google. Rund jeder vierte Befragte kauft vorerst gar nichts.