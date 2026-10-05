DoorDash konkretisiert seine Pläne für Lieferungen per Drohne: Das Unternehmen hat das Fluggerät vorgestellt, mit dem es in einem begrenzten Test in Nordkalifornien Essen ausliefern will, berichtet Techradar.com. Die sechsmotorige Drohne ist Teil des Programms DoorDash Air und soll Bestellungen im Schnitt in unter fünf Minuten an Kundinnen und Kunden bringen. Für den Pilotversuch arbeitet DoorDash dem Bericht zufolge mit Restaurantmarken wie Chipotle und Popeyes Louisiana Kitchen zusammen.

Der Ansatz zielt auf einen Teil der Logistik, der besonders zeitkritisch ist: warme Speisen, kurze Wege und geringe Paketgewichte. Nach Einschätzung von DoorDash seien rund 80 Prozent der Bestellungen leicht genug, um per Drohne transportiert zu werden. Das Unternehmen verweist darauf, neben dem Fluggerät auch die Abhol- und Übergabeinfrastruktur sowie das Bestellsystem entwickelt zu haben. DoorDash-Air-Chef Harrison Shih formuliert das Ziel so, dass lokale Unternehmen Kundschaft aus der Luft erreichen können, ohne ihre Abläufe grundlegend zu verändern.

Lieferung ohne Landung

Technisch setzt DoorDash auf eine Übergabe, bei der die Drohne nicht auf dem Grundstück landet. Stattdessen soll sie die Bestellung vor der Haustür oder im Garten abseilen und anschließend weiterfliegen. Für Notfälle seien Sicherungen vorgesehen, damit die Drohnen sicher landen können. Beim Geräuschpegel verspricht DoorDash, das Betriebsgeräusch auf Reiseflughöhe sei mit einem vorbeifahrenden Auto vergleichbar; gerade dieser Punkt dürfte für die Akzeptanz der Tests relevant werden.