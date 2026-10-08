Versicherer bereiten sich auf eine neue Risikokategorie vor: Schäden, die durch KI-Systeme entstehen und künftig über bestehende Policen geltend gemacht werden könnten. Wie Heise.de unter Verweis auf die Financial Times berichtet, prüfen führende Unternehmen der Branche, welche Kosten durch KI-bedingte Vorfälle auf sie zukommen könnten. Der Versicherungsmakler Aon hat dafür mehr als 300 Verfahren rund um KI ausgewertet.

Breites Spektrum möglicher Schadensfälle

Die untersuchten Szenarien reichen von gehackten Unternehmen über verletztes geistiges Eigentum bis zu technischen Fehlern und Unterlassungen. Denkbar ist etwa, dass eine Firma nach einem KI-gestützten Angriff ihre Cyber-Versicherung in Anspruch nehmen will. Die Einschätzung gilt als realistisch, weil KI-Modelle in den vergangenen Monaten wiederholt fremde Produktivsysteme kompromittiert haben sollen.

Weitere mögliche Versicherungsfälle betreffen Kriminalität, Medienhaftpflicht, Urheber- und Patentrechte sowie Managementhaftung. Die Financial Times nennt als Beispiel eine erfolgreiche Klage gegen den CEO eines KI-Unternehmens nach einem KI-Hack. In einem solchen Fall könnte das betroffene Unternehmen versuchen, Ansprüche über die Haftpflichtversicherung des Managements abzuwickeln. Für Versicherer entsteht damit die Frage, ob bestehende Produkte für neue technische Risiken ausreichen oder unerwartete Belastungen auslösen.