Google steht in Großbritannien wegen der Gebührenstruktur seines Play Store erneut im Fokus eines großen Kartellverfahrens. Nach ähnlichen Verfahren gegen Apple und Sony muss sich der Alphabet-Konzern nun vor einem Londoner Kartellgericht mit einer Sammelklage auseinandersetzen. Nach Angaben von Reuters geht es um mehr als eine Mrd. Pfund und um mögliche Ansprüche von rund 20 Mio. Verbrauchern.

Die Klage betrifft Nutzerinnen und Nutzer, die seit 2015 im Play Store für Apps, In-App-Käufe oder Abonnements bezahlt haben. Im Kern steht der Vorwurf, Google habe seine Marktmacht bei App-Store-Provisionen ausgenutzt. Die Klägerseite argumentiert, die Gebühren von bis zu 30 Prozent Provision seien über höhere Preise an Kundinnen und Kunden weitergegeben worden. Damit geht es um die Frage, ob die Kostenstruktur digitaler Plattformen Verbraucher unmittelbar belastet hat.

Worum sich der Streit dreht

App Stores sind für viele digitale Geschäftsmodelle die zentrale Schnittstelle zum Kunden. Anbieter von Apps, Zusatzfunktionen oder Abonnements müssen sich dabei an die Regeln der jeweiligen Plattform halten. Die Sammelklage stellt diese Rolle des Play Store rechtlich in Frage und rückt die Höhe der Provisionen in den Mittelpunkt. Für die Klägerseite ist maßgeblich, ob Google durch seine Marktposition Bedingungen durchsetzen konnte, die sich am Ende im Endpreis niederschlugen.