Der südkoreanische E-Commerce-Konzern Coupang zieht gegen Bußgelder in Höhe von rund 463 Mio. Dollar vor Gericht. Wie Thenews.com.pk berichtet, hat das Unternehmen zwei Verwaltungsklagen eingereicht. Sie richten sich gegen Strafzahlungen von 620 Mrd. Won, die Südkoreas Personal Information Protection Commission verhängt hat.

Auslöser ist ein massives Datenleck, bei dem persönliche Kontodaten von Dutzenden Millionen Nutzern offengelegt wurden. Die Datenschutzbehörde stützt ihre Sanktion auf eine Untersuchung der Sicherheitslücke. Nach Darstellung der Aufsicht lagen lückenhafte Zugriffskontrollen vor. Zudem habe Coupang die zuständigen Stellen verspätet informiert. Die Behörde sieht darin zentrale Gründe für die außergewöhnlich hohe Geldbuße.

Streit über Verhältnismäßigkeit und Berechnung

Coupang bestreitet den regulatorischen Befund nicht in allen Punkten, greift aber die Höhe und Herleitung der Strafe an. Der Konzern argumentiert, die Sanktionen und ihre Berechnung seien unverhältnismäßig. Nach eigener Darstellung habe das Unternehmen nach Entdeckung der Lücke schnell reagiert und Schutzmaßnahmen umgesetzt, um weitere Risiken einzudämmen.