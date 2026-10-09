Gemeinsame Forderung nach schärferen EU-Regeln für Drittstaaten-Produkte

Markenverband, Handelsverband Deutschland und Verbraucherzentrale Bundesverband treten erstmals gemeinsam für strengere Regeln gegen unsichere und illegale Produkte aus Drittstaaten ein. Ihr Kernanliegen: Jeder Anbieter, der Waren auf dem EU-Markt verkauft, muss auch in Europa haftbar sein. Das meldet der HDE. Die Verbände sehen eine Schutzlücke, weil Anbieter ohne Sitz in der Europäischen Union häufig rechtlich schwer greifbar sind.

Auslöser ist die stark wachsende Menge kleiner grenzüberschreitender Sendungen. Für 2025 werden schätzungsweise 5,9 Milliarden Kleinsendungen mit geringem Warenwert erwartet, die in die EU gelangen. Nach Einschätzung der Verbände reichen zusätzliche Kontrollen angesichts dieser Dimension nicht aus. Zugleich zeigen Kontrollen immer wieder Verstöße. Genannt werden gefälschte Produkte, Sicherheitsrisiken und mögliche Gefahren für die Gesundheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Haftung soll vor dem Angebot greifen

Die Allianz fordert einen einfachen Grundsatz für den geplanten European Product Act: Produkte sollen europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern nur angeboten werden dürfen, wenn es in Europa einen rechtlich greifbaren Verantwortlichen gibt. Händler und Hersteller ohne EU-Sitz müssten dafür einen registrierten Bevollmächtigten benennen. Dieser soll für die Rechtskonformität der Produkte einstehen und im Schadensfall erreichbar sein.