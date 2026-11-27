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Sieben Jahre nach Apple Pay ziehen die Sparkassen bei Google Pay nach: Die Sparkassen-Finanzgruppe will die Anbindung in „wenigen Tagen“ freischalten, berichtet Golem.de. Die aktuelle Sparkassen-App erwähne die Funktion bereits, Google Wallet lehne die Karten laut Nutzerberichten aber noch ab. Die Rede sei bisher nur von Girocards; ob Kreditkarten folgen, sei offen. Mit der Anbindung solle auch das Zahlen per Smartwatch möglich werden, was die hauseigene App bisher nicht beherrscht habe.

Die Sparkassen-Finanzgruppe bereitet die Anbindung an Google Pay vor. Sieben Jahre nach dem Start von Apple Pay bei den Sparkassen soll die Unterstützung für Android-Nutzer laut berichtet Golem.de in „wenigen Tagen“ freigeschaltet werden. In der aktuellen Sparkassen-App werde die Funktion bereits erwähnt, in Google Wallet lassen sich die Karten nach Nutzerberichten aber noch nicht einbinden. Girocard zuerst, Kreditkarten offen Der bisher bestätigte Umfang bleibt begrenzt. Die Rede ist derzeit nur von Girocards; ob und wann Kreditkarten folgen, ist offen. Für Kundinnen und Kunden bedeutet die angekündigte Integration vor allem mehr Auswahl beim mobilen Bezahlen. Statt allein auf die bisherige Sparkassen-Lösung angewiesen zu sein, könnten sie ihre Girocard künftig direkt in Google Wallet hinterlegen, sobald die Freischaltung erfolgt. Für den deutschen Payment-Markt ist der Schritt dennoch relevant. Die Sparkassen zählen zu den großen Kartenherausgebern im Alltag vieler Verbraucher. Wenn Girocards über Google Pay nutzbar werden, rückt eine verbreitete deutsche Kartenart stärker in ein internationales Wallet-Ökosystem. Das kann die Nutzung kontaktloser Zahlungen auf Android-Smartphones vereinfachen, sofern die technische Aktivierung reibungslos erfolgt.

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Smartwatch-Zahlung als wichtiger Zusatznutzen Ein praktischer Mehrwert liegt beim Bezahlen mit Wearables. Mit der Google-Pay-Anbindung soll auch das Zahlen per Smartwatch möglich werden. Genau diese Funktion habe die hauseigene Sparkassen-App bislang nicht beherrscht. Für Nutzer, die ohne Smartphone an der Kasse bezahlen möchten, wäre das ein sichtbarer Fortschritt gegenüber der bisherigen Lösung. Der Bericht verweist zugleich auf eine Übergangsphase. Obwohl die Sparkassen-App die Funktion bereits nennt, lehnt Google Wallet die Karten laut Nutzerberichten noch ab. Das spricht dafür, dass die Kommunikation in der App der finalen technischen Freigabe vorausläuft. Belastbar bestätigt ist damit vor allem der geplante Start, während die tatsächliche Nutzbarkeit erst mit der Aktivierung in Wallet überprüfbar wird. Quelle mit Cookie-Hinweisen Die verlinkte Golem-Seite enthält außerdem ausführliche Hinweise zur Nutzung mit Werbung, Tracking und Cookies. Alternativ wird dort Golem pur genannt, das ab 3 Euro pro Monat ohne Analyse- und Werbecookies angeboten wird. Die Consent-Hinweise erwähnen unter anderem personalisierte Werbung und Inhalte, Reichweitenmessung, Zielgruppenforschung, Produktentwicklung sowie die mögliche Verarbeitung präziser Geolokationsdaten. Eine Einwilligung sei im iFrame nicht möglich und könne jederzeit widerrufen werden. Offen bleibt damit vor allem der endgültige Funktionsumfang zum Start. Sicher benannt sind die angekündigte Freischaltung in wenigen Tagen, die zunächst genannten Girocards und die erwartete Smartwatch-Nutzung; unklar ist weiterhin, ob Sparkassen-Kreditkarten folgen.

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