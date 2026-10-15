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Die Seefrachtraten von Fernost nach Nordeuropa sind seit ihrem Höchststand Anfang Juli um rund 32 Prozent gefallen, so laut Pressemitteilung eine Marktanalyse der Spedition Forto. Der Quartalsschnitt liege dennoch 72 Prozent über dem Vorjahr. In der Luftfracht treibe vor allem die Nachfrage nach Halbleitern und KI-Hardware das Wachstum, der E-Commerce verliere an Bedeutung, nicht zuletzt, weil die EU auch Sendungen unter 150 Euro verzolle. Black-Friday-Ware aus Asien müsse spätestens in KW 46 abfliegen; für Zoll und Nachlauf sollten Händler 48 bis 72 Stunden Puffer einplanen, empfiehlt Forto.

Die aktuelle Marktanalyse der Spedition Forto zeichnet ein gemischtes Bild der internationalen Transportmärkte. Auf der Seefracht-Route von Fernost nach Nordeuropa haben sich die Raten seit dem Höchststand Anfang Juli spürbar zurückgebildet: Laut Pressemitteilung sind sie um rund 32 Prozent gefallen. Von einer Rückkehr auf das Vorjahresniveau kann dennoch keine Rede sein. Der Quartalsschnitt liegt weiterhin 72 Prozent über dem Vorjahr und zeigt damit, dass die Entlastung auf hohem Niveau stattfindet. Seefracht entspannt sich, bleibt aber teuer Für die Logistik ist die Entwicklung vor allem ein Signal für mehr Bewegung im Markt. Sinkende Spot- oder Marktraten können kurzfristig Spielraum schaffen, ändern aber nichts daran, dass die Kostenbasis im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht bleibt. Fortos Analyse verweist damit auf eine Lage, in der Unternehmen zwar von der jüngsten Korrektur profitieren können, ihre Kalkulationen aber weiterhin mit einem deutlich höheren Quartalsniveau abgleichen müssen. Die Relation Fernost nach Nordeuropa bleibt für viele Warenströme zentral. Gerade deshalb ist der Abstand zwischen kurzfristigem Rückgang und hohem Durchschnittswert relevant: Ein Minus von 32 Prozent seit Anfang Juli wirkt deutlich, steht aber neben einem Quartalsschnitt, der 72 Prozent über dem Vorjahr liegt. Für Planung, Einkauf und Timing im Warenverkehr bleibt damit eine präzise Beobachtung der Ratenentwicklung notwendig.

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Luftfracht: Halbleiter und KI-Hardware treiben Nachfrage In der Luftfracht benennt Forto vor allem Halbleiter und KI-Hardware als Wachstumstreiber. Die Nachfrage verschiebt sich damit stärker in Richtung technologiegetriebener Güter. Gleichzeitig verliert der E-Commerce an Bedeutung. Als einen Grund nennt die Analyse, dass die EU auch Sendungen unter 150 Euro verzollt. Damit verändert sich die wirtschaftliche Bewertung kleinerer grenzüberschreitender Sendungen aus Asien. Diese Verschiebung ist für die saisonale Planung besonders relevant. Während die Luftfracht weiter von hochwertigen und zeitkritischen Gütern profitiert, geraten volumengetriebene E-Commerce-Sendungen stärker unter regulatorischen und kostenseitigen Druck. Fortos Einschätzung macht deutlich, dass Kapazitätsentscheidungen nicht allein aus der Nachfrage heraus getroffen werden können. Zollvorgaben und Nachlaufzeiten müssen in die operative Planung einbezogen werden. Black-Friday-Ware braucht klare Zeitfenster Für Ware aus Asien mit Blick auf den Black Friday nennt Forto konkrete Fristen. Entsprechende Sendungen müssen spätestens in KW 46 abfliegen. Zusätzlich empfiehlt das Unternehmen, für Zoll und Nachlauf 48 bis 72 Stunden Puffer einzuplanen. Diese Vorgaben sind vor allem für zeitkritische Sortimente relevant, bei denen verspätete Ankünfte unmittelbar die Verkaufsphase betreffen können. Forto verweist im Zusammenhang mit seiner Marktanalyse zudem auf aktuelle Berichterstattung über das Unternehmen. Für Medienanfragen zu Fortos Arbeit und fachlichen Einschätzungen nennt das Unternehmen die Kontaktaufnahme mit Forto. Als konkrete Planungsmarke für Black-Friday-Sendungen aus Asien bleibt: Abflug spätestens in KW 46, zusätzlich 48 bis 72 Stunden.

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