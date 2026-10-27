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Junge Online-Käufer wechseln häufiger den Händler als ältere, kehren aber auch öfter zurück, zitiert Retail-News.de eine Studie von ECDB. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien liege die Wiederkaufrate der 20- bis 29-Jährigen bei 29 Prozent, im Schnitt aller Altersgruppen bei 32 Prozent. Dafür finde jeder achte abgewanderte junge Kunde später zum alten Shop zurück, bei Älteren jeder zehnte. Ein möglicher Grund seien soziale Medien: Wer Produkte über Influencer und Trends entdecke, kaufe einfach dort ein, wo die Ware gerade verfügbar sei.

Junge Online-Käufer zeigen im europäischen Vergleich ein beweglicheres Einkaufsverhalten als ältere Zielgruppen. Laut einer von Retail-News.de zitierten ECDB-Untersuchung zu Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien bleibt die Generation Z seltener im Folgejahr beim selben Anbieter. Zugleich kehrt sie häufiger zu früher genutzten Shops zurück. Für den Onlinehandel entsteht damit ein Loyalitätsmuster, das stärker von Wechseln, Pausen und späterer Reaktivierung geprägt ist. Weniger Wiederkäufe, mehr Bewegung im Markt Die Zahlen zeigen den Unterschied klar: Bei den 20- bis 29-Jährigen liegt die Wiederkaufrate bei 29 Prozent. Über alle Altersgruppen hinweg beträgt sie 32 Prozent. Entsprechend wechseln 71 Prozent der jungen Käufer innerhalb eines Jahres zu anderen Shops oder kaufen zumindest nicht erneut beim ursprünglichen Anbieter. Im Gesamtdurchschnitt liegt diese Abwanderungsrate bei 68 Prozent. Die geringere Kundenbindung bedeutet allerdings nicht, dass frühere Anbieter aus dem Blickfeld verschwinden. ECDB ermittelt für junge Käufer eine Reaktivierungsrate von zwölf Prozent. Damit findet etwa jeder achte bis neunte ehemals inaktive Kunde der Generation Z später zum alten Shop zurück. Bei älteren Zielgruppen liegt dieser Wert bei zehn Prozent.

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Social Media verändert die Händlerwahl Als möglichen Treiber nennt ECDB die intensive Nutzung digitaler Plattformen. Junge Verbraucher entdecken Produkte häufig über Influencer, Trends und Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld. Dadurch entstehen immer wieder neue Kontakte zu unbekannten Shops. Besonders bei kurzfristig gefragten Produkten zählt oft, welcher Anbieter die Ware gerade führt. Die unmittelbare Verfügbarkeit kann damit stärker wiegen als die Bindung an einen bestimmten Händler. Für Shops erhöht sich damit der Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Bestehende Kunden treffen ihre nächste Kaufentscheidung nicht automatisch zugunsten eines bekannten Anbieters. Gleichzeitig eröffnet die höhere Rückkehrbereitschaft zusätzliche Chancen in der Reaktivierung. Ein überzeugender erster Einkauf, verlässliche Prozesse und sichtbare Angebote über digitale Kanäle können dazu beitragen, frühere Kunden bei späterem Bedarf erneut zu erreichen. Reaktivierung wird wichtiger Die ECDB-Daten legen nahe, dass Loyalität bei jungen Online-Käufern breiter bewertet werden muss als über regelmäßige Wiederholungskäufe. Die Generation Z verteilt ihre Einkäufe häufiger auf verschiedene Händler, bleibt aber offen für eine erneute Geschäftsbeziehung. Für Anbieter wird es daher wichtiger, Kaufpausen nicht vorschnell als endgültigen Verlust zu interpretieren und Rückgewinnung gezielt mitzudenken. Die Untersuchung umfasst das Einkaufsverhalten der 20- bis 29-Jährigen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien. Im Zentrum stehen drei Werte: eine Wiederkaufrate von 29 Prozent, eine Abwanderungsrate von 71 Prozent und eine Reaktivierungsrate von 12 Prozent.

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