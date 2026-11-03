Der E-Commerce-Verband bevh kritisiert die vorab bekannt gewordenen Pläne von DHL, künftig eine Gebühr von 2,99 Euro für einen zweiten Zustellversuch zu erheben. In einer Medienmitteilung stellt sich der Verband gegen den geplanten Aufschlag und sieht darin eine weitere Belastung für Händler. Die Ankündigung fällt in ein Umfeld steigender Zustellkosten: Neben der Nachricht, das Briefporto um bis zu 70 Prozent anzuheben, würde DHL damit auch im Paketversand an der Preisschraube drehen.

Aus Sicht des bevh berührt der Vorstoß den Kern der Dienstleistung. DHL sei für deutsche Onlinehändler ein unverzichtbarer Partner im E-Commerce. Gerade deshalb wiege es schwer, wenn der Paketdienstleister bei erfolglosen Zustellversuchen zusätzliche Kosten ansetzt. Juri Schütt, Referent für Logistik beim bevh, sieht darin eine Abkehr vom zentralen Leistungsversprechen: Pakete verlässlich an die Haustür zu bringen.

Kostenrisiko verlagert sich auf Händler

Der Verband kritisiert vor allem die fehlende Kontrollmöglichkeit der Händler. Wenn der erste Zustellversuch scheitert, könnten sie nach Darstellung des bevh kaum prüfen, ob der Grund tatsächlich beim Kunden liegt. Dennoch würde die zusätzliche Gebühr beim Händler ankommen. Damit entstünde ein strukturelles Problem: Der Auftraggeber trägt die Kosten, ohne den konkreten Ablauf der Zustellung nachvollziehen oder steuern zu können.