Mode macht 46,2 Prozent dessen aus, was EU-Verbraucher online bei Händlern außerhalb der EU ausgeben, zitiert Ecommercenews.eu Zahlen von ECDB. Im gesamten EU-Online-Handel komme Mode dagegen nur auf 18,7 Prozent und Platz drei. Den Unterschied erkläre ECDB mit Temu, AliExpress und Shein, die vor allem auf Kleidung setzten: Von 55,1 Mrd. Euro, die EU-Kunden im Vorjahr bei Nicht-EU-Händlern ausgaben, seien 49,7 Mrd. an das Trio gegangen. Zudem überstehe Kleidung den Transport gut, weil sie leicht, kompakt und kaum zerbrechlich sei.
Mode dominiert den Einkauf bei Nicht-EU-Händlern
Mode ist die auffälligste Warengruppe im grenzüberschreitenden Onlinehandel der Europäischen Union. Nach Zahlen von ECDB, über die Ecommercenews.eu berichtet, entfallen 46,2 Prozent der Online-Ausgaben von EU-Verbrauchern bei Händlern außerhalb der EU auf Fashion. Im gesamten europäischen Onlinekonsum spielt die Kategorie dagegen eine deutlich kleinere Rolle: Dort liegt Mode mit 18,7 Prozent nur auf Rang drei.
Die Rangfolge im Gesamtmarkt sieht laut ECDB anders aus. Hobby & Leisure führt mit 21,8 Prozent, Elektronik folgt mit 21,6 Prozent. Erst danach kommt Mode. Bei Käufen außerhalb der EU verschiebt sich das Bild stark: Fashion liegt dort klar vorn, Elektronik ist die zweitgrößte Kategorie. Lebensmittel bleiben dagegen überwiegend lokal geprägt. Auch Möbel erreichen im grenzüberschreitenden Einkauf einen etwas höheren Anteil als im Gesamtmarkt, allerdings fällt der Abstand deutlich kleiner aus als bei Mode.
Temu, AliExpress und Shein prägen den Warenkorb
ECDB erklärt den hohen Modeanteil vor allem mit der Marktmacht von Temu, AliExpress und Shein. EU-Kunden gaben im vergangenen Jahr insgesamt 55,1 Milliarden Euro bei Nicht-EU-Händlern für physische Waren aus. Das entsprach 13,1 Prozent ihrer gesamten Online-Ausgaben. Davon flossen 49,7 Milliarden Euro an die drei Plattformen. Weil diese Anbieter stark auf Kleidung ausgerichtet sind, folgt die Struktur der grenzüberschreitenden Ausgaben ihrem Sortiment.
Hinzu kommen praktische Eigenschaften der Ware. Kleidung ist leicht, kompakt und vergleichsweise unempfindlich. Sie lässt sich kostengünstig verschicken und übersteht lange Transportwege besser als zerbrechliche Produkte. ECDB fasst diesen Zusammenhang mit der Aussage zusammen, dass leichte, günstige und haltbare Güter Grenzen am besten überschreiten. Für Mode schafft das einen strukturellen Vorteil im internationalen Versand.
China-Plattformen erhöhen den Druck auf die EU
Der Einfluss der großen Drittland-Plattformen ist erheblich. Temu, AliExpress und Shein standen im vergangenen Jahr für mehr als 90 Prozent aller EU-Onlineausgaben bei Händlern außerhalb der Union. Temu war laut Bericht sogar in vier europäischen Märkten der größte E-Commerce-Anbieter und setzt zugleich einen Aktionsplan gegen die Verbreitung illegaler Produkte um.
Die Europäische Kommission will den starken Zustrom von Paketen aus China mit verschiedenen Gebühren eindämmen. Als Reaktion eröffnen die Plattformen Lager auf europäischem Boden, um Abgaben zu vermeiden und Lieferungen zu beschleunigen. Damit verlagert sich ein Teil der Logistik näher an die Kunden. Offen bleibt, wie stark neue Paketgebühren die bisherige Kostenstruktur im Handel mit China verändern werden.