Mode dominiert den Einkauf bei Nicht-EU-Händlern

Mode ist die auffälligste Warengruppe im grenzüberschreitenden Onlinehandel der Europäischen Union. Nach Zahlen von ECDB, über die Ecommercenews.eu berichtet, entfallen 46,2 Prozent der Online-Ausgaben von EU-Verbrauchern bei Händlern außerhalb der EU auf Fashion. Im gesamten europäischen Onlinekonsum spielt die Kategorie dagegen eine deutlich kleinere Rolle: Dort liegt Mode mit 18,7 Prozent nur auf Rang drei.

Die Rangfolge im Gesamtmarkt sieht laut ECDB anders aus. Hobby & Leisure führt mit 21,8 Prozent, Elektronik folgt mit 21,6 Prozent. Erst danach kommt Mode. Bei Käufen außerhalb der EU verschiebt sich das Bild stark: Fashion liegt dort klar vorn, Elektronik ist die zweitgrößte Kategorie. Lebensmittel bleiben dagegen überwiegend lokal geprägt. Auch Möbel erreichen im grenzüberschreitenden Einkauf einen etwas höheren Anteil als im Gesamtmarkt, allerdings fällt der Abstand deutlich kleiner aus als bei Mode.