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Händler und Plattformen können mit PaysafeGo eine digitale Geldbörse unter eigener Marke anbieten, berichtet Retail-News.de. Die Wallet erlaube Kunden, Geld zu empfangen, zu parken, zu überweisen und auszugeben. Wer sie per Schnittstelle in die eigene App einbaue, könne die Oberfläche selbst gestalten. Paysafe erledige im Hintergrund Identitätsprüfung, Geldwäsche- und Betrugsabwehr. Alternativ hoste Paysafe eine schlüsselfertige Variante mit doppeltem Markenauftritt.

PaysafeGo bringt die Wallet in Händler-Apps Mit PaysafeGo will der Zahlungsdienstleister Paysafe Händlern und Plattformbetreibern eine digitale Geldbörse bereitstellen, die sie unter eigener Marke anbieten können. Nutzer sollen darüber Geld empfangen, als Guthaben halten, überweisen und ausgeben können. Wie Retail-News.de berichtet, richtet sich das Angebot an Einzelhändler, Online-Marktplätze, Reiseunternehmen, Anbieter aus der Spielebranche sowie Plattformen für Kreative und kurzfristige Aufträge. Für Unternehmen ist PaysafeGo vor allem als Infrastrukturangebot im Payment-Umfeld positioniert. Paysafe stellt dafür eine lizenzierte und regulierte Basis bereit. Die Wallet soll Zahlungen, Auszahlungen und Kundenbindungsfunktionen in einer Anwendung bündeln. Damit können Unternehmen bestehende Abläufe vereinfachen und Kunden stärker an ihre eigenen digitalen Angebote binden. Zwei Modelle für Integration und Betrieb Das erste Modell ist die Embedded Wallet. Unternehmen binden die digitale Geldbörse über Schnittstellen und Software Development Kits in ihre eigenen Apps oder Plattformen ein. Dabei behalten sie die Kontrolle über die Gestaltung der Nutzeroberfläche. Paysafe übernimmt im Hintergrund Identitätsprüfung, Geldwäscheprävention und Betrugsmanagement.

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Zum Leistungsumfang der integrierten Variante zählen außerdem die Ausgabe von Karten, die Abwicklung und der Abgleich von Transaktionen sowie grenzüberschreitende Auszahlungen. Für Händler und Plattformen ist das relevant, wenn sie Finanzfunktionen anbieten wollen, ohne die regulierten Prozesse selbst vollständig aufzubauen. Als zweite Variante bietet Paysafe eine Turnkey Wallet an. Diese Lösung ist vorkonfiguriert, wird von Paysafe gehostet und trägt einen gemeinsamen Markenauftritt des jeweiligen Unternehmens und von Paysafe. Der Zahlungsdienstleister verantwortet dabei die technische Infrastruktur, die Sicherheit, regulatorische Vorgaben und die Ausgabe virtueller Karten. Laut Anbieter soll dieses Modell den Start beschleunigen. Echtzeitauszahlungen, Karten und Treueprogramme Zu den Funktionen von PaysafeGo gehören Auszahlungen in Echtzeit, Banküberweisungen und direkte Geldtransfers zwischen Nutzern. Hinzu kommen Prepaid-Karten unter eigener Marke sowie Bausteine für Treue- und Prämienprogramme. Unternehmen können damit Zahlungsfunktionen und Kundenbindung enger miteinander verbinden. Paysafe sieht in dem Angebot die Möglichkeit, manuelle Prozesse zu reduzieren, Auszahlungen zu vereinfachen und Kosten für Zahlungen und Auszahlungen zu senken. Zudem nennt das Unternehmen wiederkehrende Erlöse als mögliches Ziel. Offen bleibt, wie stark Händler und Plattformen zwischen vollständig integrierter Embedded Wallet und schneller startender Turnkey Wallet differenzieren werden.

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