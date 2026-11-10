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Die deutschen Exporte sind im September gegenüber August um 2,0 Prozent auf 141,1 Mrd. Euro gestiegen, meldet das Statistische Bundesamt. Die Importe zogen mit 4,2 Prozent auf 125,5 Mrd. Euro aber doppelt so kräftig an, der Handelsüberschuss schmolz deswegen von 17,9 auf 15,6 Mrd. Euro. Größter Kunde bleiben die USA mit 13,4 Mrd. Euro, 10,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Aus China kommt Ware für 17,3 Mrd. Euro und damit gut dreimal so viel, wie dorthin geliefert wird.

Deutscher Außenhandel legt im September zu Der deutsche Außenhandel hat im September 2026 spürbar an Dynamik gewonnen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte gegenüber August um 2,0 Prozent auf 141,1 Milliarden Euro. Die Importe nahmen zugleich deutlich stärker zu: Sie erhöhten sich um 4,2 Prozent auf 125,5 Milliarden Euro. Damit wuchs der Warenverkehr in beide Richtungen, der Überschuss im Außenhandel verringerte sich jedoch. Die Bilanz schloss im September mit einem Plus von 15,6 Milliarden Euro. Im August hatte der kalender- und saisonbereinigte Außenhandelssaldo noch 17,9 Milliarden Euro betragen. Gegenüber September 2025 blieb der Überschuss nahezu stabil; damals lag er bei 15,5 Milliarden Euro. Im Vorjahresvergleich stiegen die Exporte um 7,7 Prozent, die Importe um 8,7 Prozent. Für die Konjunktur zeigt der September damit eine robuste Nachfrage nach deutschen Waren, zugleich aber eine noch kräftigere Importentwicklung. EU-Geschäft wächst stärker als Handel mit Drittstaaten Besonders deutlich fiel der Zuwachs im Handel mit der EU aus. In die Mitgliedstaaten wurden Waren im Wert von 80,8 Milliarden Euro exportiert, 3,5 Prozent mehr als im Vormonat. Die Importe aus der EU stiegen um 4,9 Prozent auf 62,9 Milliarden Euro. Innerhalb der Eurozone lagen die Ausfuhren bei 55,8 Milliarden Euro, ein Plus von 2,4 Prozent. Die Einfuhren aus der Eurozone erreichten 41,5 Milliarden Euro und lagen damit 3,8 Prozent über August.

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Noch dynamischer entwickelten sich die Handelsströme mit EU-Staaten außerhalb der Eurozone. Dorthin exportierte Deutschland Waren im Wert von 25,0 Milliarden Euro, 6,1 Prozent mehr als im Vormonat. Die Importe aus diesen Ländern stiegen um 7,0 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Der Handel mit Drittstaaten verlief dagegen uneinheitlicher: Die Exporte außerhalb der EU legten nur um 0,1 Prozent auf 60,3 Milliarden Euro zu, während die Importe aus Drittstaaten um 3,6 Prozent auf 62,7 Milliarden Euro stiegen. USA bleiben wichtigster Exportmarkt, China prägt die Importseite Die Vereinigten Staaten blieben im September 2026 der wichtigste Einzelmarkt für deutsche Exporte. Dorthin wurden Waren im Wert von 13,4 Milliarden Euro geliefert. Das waren zwar 0,5 Prozent weniger als im August, aber 10,3 Prozent mehr als im September 2025. Die Ausfuhren in das Vereinigte Königreich gingen im Monatsvergleich um 4,7 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zurück. Nach China sanken die deutschen Exporte um 5,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Auf der Importseite dominierte China klar. Aus der Volksrepublik wurden Waren im Wert von 17,3 Milliarden Euro eingeführt, 1,6 Prozent mehr als im Vormonat. Damit kamen aus China gut dreimal so viele Waren nach Deutschland, wie dorthin exportiert wurden. Die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen um 6,2 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro, aus dem Vereinigten Königreich um 1,0 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. In unbereinigter Rechnung lagen die Exporte im September bei 148,5 Milliarden Euro und die Importe bei 131,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat entsprach das einem Exportplus von 7,6 Prozent und einem Importplus von 8,7 Prozent. Die unbereinigte Außenhandelsbilanz erreichte einen Überschuss von 17,4 Milliarden Euro; kalender- und saisonbereinigt blieb es bei 15,6 Milliarden Euro.

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